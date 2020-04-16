 

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

16.04.2020, 21:50, Новости дня

В четверг, 16 апреля, умер режиссер Александр Радов. Ему было 79 лет. Он известен своими документальными фильмами из популярного цикла "Больше, чем любовь" на телеканале "Россия-Культура", в которых рассказывалось о личной жизни ученых, писателей и многих других.

О смерти режиссера на своей странице в Facebook рассказала его коллега Наталия Гугуева. Она пояснила, что Радов попал в больницу неделю назад с коронавирусной пневмонией. "Упокоился сегодня днем, в Чистый четверг", — отметила Наталия.

Гугуева рассказала, что Александр Радов, по словам врача, победил саму коронавирусную пневмонию, но COVID-19 оказался настолько коварным, что вирус начал действовать в организме уже и после видимой "победы" над ним. Режиссер скончался в Москве, в Городской клинической больнице № 15 имени Филатова.

Фильмы Радова постоянно были в эфире канала "Россия-Культура". Работая над лентами из цикла "Больше, чем любовь", режиссер не приписывал себе авторства, а повторял простую "формулу любви": "Будь необходим тому, кто необходим тебе".



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