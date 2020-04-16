Мнение: Вторая волна эпидемии, заваренный на карантин подъезд и запрет каршеринга

16.04.2020, 21:43, Разное

1. Пока мы ещё только надеемся, что в апреле количество заражений коронавирусом в России и Европе пойдёт на спад, в Китае считают, что первую волну эпидемии они уже победили, и начинают потихоньку готовиться ко второй:

https://lenta.ru/news/2020/04/13/mojempovtorit/

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал Чжан. Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

В США, тем временем, заявили о наступлении перелома в кризисе на финансовом рынке. Первая волна эпидемии в Штатах ещё не преодолена – каждый день там на 25-30 тысяч заболевших больше (сравнимо с их общим числом в России на данный момент). Но биржи якобы должны остаться относительно спокойными вплоть до наступления «второй волны»:

https://lenta.ru/news/2020/04/14/not_bad/

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, опрошенные Bloomberg, зафиксировали преодоление самых страшных времен и пика кризиса на фондовом рынке США. По их словам, этому способствовала грамотная политика Федеральной резервной системы и Конгресса.

Финансисты считают, что риски для американской экономики в целом и фондового рынка в частности уже не так велики, как было еще недавно. Главному индексу страны S&P 500, в который входят акции крупнейших компаний, в ближайшее время не грозит новое падение к отметке 2000 пунктов, к которой он приблизился в конце марта, показав худший результат за три последних года.

Ситуация, по мнению аналитиков, может ухудшиться только в случае «второй волны» эпидемии, которая наступит после того, как страна преодолеет первую.

2. Интересные новости приходят из Казахстана:

https://www.facebook.com/pr.journalist/posts/2839351402816306

Не так всё плохо у нас, не так все плохо. Подъезд дома в г. Актау, Казахстан. Жителя госпитализировали с коронавирусом, остальных заварили.

Но гуманно – вырезали люк для доставки продуктов.

P.S. В акимате говорят, что не заварили, а закрыли на щеколду (хотя жители вчера твердили обратное), и там полиция дежурит, следит за щеколдой. Но, честно говоря, я разницы особой не вижу.

Вопрос к читателям из Казахстана, работает ли у вас «Живой Журнал»? С мест сообщают, что снова забанили.

3. Власти не только Москвы, но и Петербурга ожидаемо запретили каршеринг:

https://lenta.ru/news/2020/04/13/carsher/

На мой взгляд, решение странное. Очевидно же, что альтернатива каршерингу — это такси, а живой таксист разносит инфекцию гораздо эффективнее пустого автомобиля.