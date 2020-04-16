Авторитарные государства Евразии усиливают наступление на права человека

16.04.2020, 21:26, Новости дня

Российское представительство международной неправительственной организации Amnesty International в четверг, 16 апреля, в режиме видеоконференции презентовала доклад «Права человека в Восточной Европе и Центральной Азии в 2019 года». Исследование посвящено ситуации с правами человека в странах бывшего СССР (кроме государств Балтии).

В прошлом году в регионе выросло число угроз, подрывающих международную систему защиты прав человека, отмечается в докладе. «Тем временем Россия и Китай – ключевые политические и экономические игроки в Центральной Азии и Восточной Европе – активно стремились разрушить международно-правовую базу в области прав человека и институты, призванные её охранять», – в частности, говорится в документе.

По наблюдениям правозащитников, минувший год в странах бывшего СССР также сопровождался ростом массовых протестов против властей, которые лишают людей прав на основополагающие свободы, включая выражения мнения, объединений, мирных собраний.

«Хотя, казалось бы, положение во всем регионе по-прежнему печальное, и почти 300 миллионов человек продолжают жить под властью коррумпированных и все более авторитарных режимов, в 2019 году на уличные акции протеста по всему региону вышло куда больше рядовых граждан, чем в предыдущие годы, – сказала директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мэри Стразерс (Mary Struthers). – В этих коллективных действиях женщины, борцы с коррупцией и активисты-экологи играли все более заметную и выдающуюся роль. На борьбу жителей региона поднимали такие проблемы, как снижение уровня жизни, принудительные выселения, подтасовки на выборах».

Все это, по мнению Мэри Стразерс, вселяет определенные надежды на лучшее будущее: «Вопреки всему, даже ценой больших личных потерь, жажда справедливости, стремление видеть власти под контролем, а права человека – соблюдающимися сохранились у нового поколения и у тех, чьи голоса были заглушены в предыдущие годы».

В то же время в докладе подчеркивается, что за редкими исключениями власти повсеместно действовали неправомерно жестко, ограничивая право на свободу собраний, доходя до запретов даже на проведение «несанкционированных» одиночных пикетов.

Ситуация в России

В России органы правопорядка с применением силы разгоняли мирные митинги, а затем привлекали их организаторов и участников к уголовной ответственности, зачастую по сфабрикованным обвинениям.

«Репрессии в отношении участников массовых протестов в Москве запустили беспрецедентную кампанию солидарности и привели к возникновению многих инициативных групп, которые являются не просто побочным продуктом политических репрессий, но свидетельством все возрастающего осознания роли гражданских прав и пробуждения населения в России», – констатировала директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» Наталья Звягина также заметила, что одно из основных требований правозащитников – гуманизировать, насколько возможно, пенитенциарную систему России в условиях коронавируса. На ее взгляд, необходимо, чтобы российское правительство вняло требованиям международных организаций в этом контексте и последовало примеру других государств, освобождающих людей из-под стражи или меняющих им меру пресечения.

«Мы направили письмо (главе кабмина) Михаилу Мишустину, а также в Следственный комитет, генпрокуратуру, Минюст, УФСИН с призывом принять экстренные меры по защите лиц, находящихся в местах заключения, – добавила она. – Потому что люди, особенно отбывающие меру пресечения в СИЗО, подвергаются сейчас опасности (заразиться инфекцией), при том, что вина их еще не доказана. Под стражей находится много пенсионеров, людей пожилого возраста, все они – в группе повышенного риска».

Наталья Звягина выразила убежденность, что государство обязано нести всю полноту ответственности за жизнь и здоровье заключенных. Вместе с тем, с ее точки зрения, российская пенитенциарная система не соответствует требованиям сегодняшнего дня и остается потенциальным источником распространения коронавируса.

«Также мы внимательно следим за реализацией в России основных гражданских прав и свобод, – продолжила она. – Очень важно, чтобы в создавшихся условиях соблюдалась свобода слова, чтобы люди могли поделиться своим мнением относительно происходящего вокруг. Граждане хотят получить возможность заявлять о волнующих их проблемах и ждать адекватной реакции со стороны властей, а не только кары за распространение “фейк ньюс”. В нашем докладе отражено, что закон о “фейк-ньюс”, появившейся в прошлом году, трансформировался под текущую ситуацию с коронавирусом. И это не позволяет реально решать проблему».

Кроме того, врачи должны иметь неограниченную искусственно возможность действовать в рамках своих ассоциации, защищать коллег, помогать друг другу, считает директор российского представительства Amnesty International. И в этом смысле препятствование деятельности «Альянса врачей» совершенно недопустимо, заключила она.

Права человека и американо-российские отношения

Даниэль Балсон (Daniel Balson), представитель Amnesty International в США добавляет, что в России ситуация с правами человека продолжает ухудшаться. Эксперт напоминает о том, что во время протестов в Москве летом прошлого года более 2600 человек были арестованы, и многие демонстранты подверглись излишней жестокости, включая и случайных прохожих.

Отмечает правозащитник и сложную ситуацию с правами человека на Северном Кавказе, где «за прошедший год власти в Чечне похитили, пытали и убили множество представителей ЛГБТ сообщества».

«Также, в прошлом году прошло десять с убийства Натальи Эстемировой, известной чеченской правозащитницы, убийцы которой до сих пор на свободе. Моего коллегу Олега Козловского из «Международной амнистии» в России похитили в прошлом году в Ингушетии и подвергли к псевдо-расстрелу», – добавляет правозащитник.

Даниэль Балсон, ответственный за контакты Amnesty International с американскими законодателями и международными организациями, подчеркивает необходимость включения темы прав человека западными политиками в повестку дня переговоров с российскими чиновниками.

«Когда мы разговариваем с лидерами в Конгрессе США, в Белом Доме, или в ООН – мы всегда поднимаем тему прав человека, – говорит эксперт. – Этот вопрос должен обсуждаться каждый раз при взаимодействии западных политиков с официальными лицами Российской Федерации». В противном случае, отмечает Даниэль Балсон, создается впечатление о недостаточном внимании к проблеме нарушения прав человека со стороны Запада, что только поощряет авторитарных лидеров к усилению репрессий.

Так, одной из постсоветских стран, имеющих плохую репутацию в области соблюдения прав человека, является и Беларусь, в которой не отменен мораторий на смертную казнь. Amnesty International считает, что в прошлом году в стране тайно были казнены три человека.

Распространение пандемии коронавируса дает возможность лидерам авторитарных стран под эгидой борьбы с пандемией еще больше усилить свою власть, ужесточить контроль за обществом и усилить репрессии, выражает озабоченность Даниэль Балсон. В частности, эксперт также отмечает препятствование деятельности профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в России и грубое задержание ее главы Анастасии Васильевой, заявлявшей о недостатках в системе общественного здравоохранения страны и недостаточных действиях российских властей по борьбе с пандемией.

Права человека в условиях пандемии коронавируса​

Марк Берендт (Marc Behrendt), директор программ правозащитной организации Freedom House по Европе и Евразии, отмечает, что российские власти в начале распространения пандемии не предпринимали достаточно активные меры и списывали ряд смертей от коронавируса на смерть от пневмонии. Однако, по мере обострения проблемы, российские власти, следуя примеру некоторых стран, стали разрабатывать цифровую систему слежки за инфицированными и находящимися на карантине. Потенциальное злоупотребление полученными данными вызывает опасения у эксперта Freedom House.

«Какие данные будут собираться? Как долго это продлится? – задается вопросом правозащитник. – Подобные вопросы поднимаются и в демократических государствах. Но в отношении такой страны, как Россия, мы действительно обеспокоены. У нас нет оснований полагать, что новые полномочия будут ограничены после окончания пандемии».

Эксперт выражает опасения, что по мере роста пандемии коронавируса, критики о недостатках российской системы здравоохранения или действий властей будут все чаще оказываться жертвами репрессий.

После мобилизации российского общества летом прошлого года и протестов в защиту журналиста Ивана Голунова, обвиненного в попытках сбыта наркотиков, возникла надежда на то, что российское правительство будет реагировать на общественное давление, отмечает Марк Берендт. Однако, последовавшая жесткая реакция властей на протесты в Москве против недопуска оппозиционных кандидатов к участию в местных выборах, лишает этих надежд и сигнализирует о продолжении авторитарной политики в России. Тем не менее, в российском обществе сегодня налицо изменения и растущая готовность граждан решительнее отстаивать свои права, считает эксперт.