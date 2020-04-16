Трамп призывает открыть экономику, несмотря на опасения из-за нехватки тестов на коронавирус

16.04.2020, 21:26, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг, как ожидается, представит стратегию постепенного выхода из карантинного режима, несмотря на опасения экспертов в области здравоохранения, губернаторов штатов и лидеров бизнеса по поводу опасности снятия ограничительных мер в отсутствие повсеместного тестирования.

Трамп призовет штаты отменить указы, предписывающие жителям оставаться дома, в то время как в среду был второй день подряд установлен рекорд по числу смертей от коронавируса – 2 500 человек. Общее число жертв пандемии в США превысило 31000 – это больше, чем в любой другой стране мира.

Введенные штатами ограничения нанесли американской экономике ущерб, сопоставимый по масштабам с Великой депрессией. В четверг Министерство труда сообщило, что за пособием по безработице обратились еще 5,2 миллиона американцев. Общее количество заявок за месяц превысило 20 миллионов.

Трамп планирует провести телеконференцию с губернаторами штатов в 15.00, после чего анонсирует свою стратегию журналистам. Ежедневный брифинг рабочей группы Белого дома по коронавирусу назначен на 17.00.

Тем временем мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал Вашингтон удовлетворить базовые нужды жителей наиболее пострадавших районов – здравоохранение, жилье и питание.

«Все хотят, чтобы наша экономика восстановилась, и я знаю, что в Вашингтоне тоже это чувствуют, – сказал он. – Но должно быть четкое понимание того, что, если мы не обеспечим наших граждан самым основным, с идеей восстановления можно попрощаться».

В среду Трамп отметил, что, судя по имеющимся данным, пик эпидемии пройден, а лидеры различных отраслей в серии телефонных разговоров дали ему рекомендации относительно того, как безопасно перезапустить экономику.

Однако эксперты в области здравоохранения и видные представители деловых кругов настаивают, что массовое тестирование является обязательным условием снятия карантинных мер, чтобы предотвратить новый всплеск заболевания.

По состоянию на среду, в стране зафиксировано 637 000 случаев заражения. Однако не все штаты эпидемия затронула в равной степени.

В 18 штатах зафиксировано менее 100 смертей от COVID-19. Как заявил в среду глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, 19 или 20 штатов считают, что готовы открыться уже к 1 мая.

Пока соответствующее распоряжение издал только губернатор Северной Дакоты Даг Бергам.

Города пострадали от эпидемии сильнее, чем сельские районы. Это способствовало обострению политических противоречий и породило протесты против губернаторов, которые обязали жителей находиться дома.

Медицинские компании и лаборатории в США спешно разрабатывают методики тестирования не только на наличие вируса, но и на иммунитет к нему, однако пока тестов в США все еще не хватает.

По словам экспертов в области здравоохранения, даже после возобновления экономической активности жизнь в стране не вернется в нормальное русло: защитные маски и социальное дистанцирование станут новой нормой.