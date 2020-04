Коронавирусные Хроники

16.04.2020, 21:25, Разное

Китай

Why do Chinese follow strict control and prevention measures?

Почему китайцы придерживаются строгих мер контроля и профилактики?

CIKD | 2020-03-26

Гражданин в изолированном районе в Ухани принимает доставку. [Photo by Su Feng/chinadaily.com.cn]

Во-первых, строгий контроль является самой основной и важной мерой для предотвращения инфекционных заболеваний. Такая политика была рекомендована наиболее важными и авторитетными экспертами Китая по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, включая г-на Чжуна Наньшана. Строгий контроль и профилактика считаются научными и необходимыми мерами для контроля источников инфекции и защиты безопасности и здоровья всех граждан. Общественность в значительной степени принимает и поддерживает такие меры.

Во-вторых, китайцы очень доверяют своему правительству, особенно центральному правительству. Согласно последнему изданию «Барометра доверия Эдельмана», более 80% граждан Китая доверяют своему правительству. Китай также занимает первое место среди всех экономик в течение трех лет подряд. Во время больших бедствий китайцы обычно верят, что китайское правительство ориентировано на людей, отвечает за людей и подотчетно им. В последние десятилетия также было доказано, что китайское правительство является наиболее важной и надежной силой в борьбе с крупными бедствиями.

В-третьих, китайцы твердо привержены коллективизму. Хотя строгие меры контроля наносят ущерб свободе путешествий и деловой активности, большинство китайцев хорошо понимают эти меры и готовы временно пожертвовать индивидуальной свободой и правами ради общих и долгосрочных интересов общества.

В-четвертых, сохранение базовых основ жизни народа может быть гарантировано [только] строгим контролем. Система государственного управления и социального обеспечения на местном уровне развиты в Китае достаточно хорошо. У большинства городских и сельских жителей есть социальная традиция помогать друг другу. В то же время существует относительно развитая сеть электронной коммерции и система логистики. В строго контролируемой социальной среде и при поддержке правительства, общества и рынка повседневная жизнь людей не испытала серьезных проблем.

В-пятых, групповой эффект в некоторой степени побуждает людей соблюдать строгие меры профилактики и контроля. Столкнувшись со сложностью и неопределенностью COVID-19, многие граждане страдали от паники и тревоги. Общество в целом потребовало применения мер строгого контроля на различных уровнях, включая меры контроля со стороны правительства и сообщества, а также спонтанный взаимный надзор и сдержанность жителей. Все эти чувства и принимаемые меры формируют групповой эффект строгого контроля, который в некоторой степени побуждает людей следовать строгим требованиям.

Канада

How Chinese people came together when separated by quarantine, creating hope, humor and art

Как, разделенные карантином, китайцы объединились, создавая надежду, юмор и искусство

Belinda Kong Professor of Asian Studies, Bowdoin College

March 18, 2020

Страх и осуждение быстро становятся определяющими эмоциями американцев в отношении COVID-19. Заголовки, кажется, предлагают или самые худшие прогнозы или взаимные обвинения политиков и высокопоставленных чиновников.

Среди малопонятных, но ошеломляющих цифр и противоречивых политических заявлений важно напомнить, что и цифры и правительство являются абстракциями – тогда как люди, на самом деле, живут с болезнями и среди них. Зацикливаясь на первых, мы рискуем упустить из виду человеческое измерение жизни во время эпидемии

Как ученый, исследующий культурные аспекты эпидемии атипичной пневмонии 2003 года , я тоже изначально сосредоточилась на геополитике и биобезопасности. Но что я обнаружила кроме этого, – редко обсуждаемое, но жизненно человеческое – были яркие формы повседневной общественной жизни, порожденные атипичной пневмонией в самых ее эпицентрах.

В условиях обязательной изоляции и социального дистанцирования простые люди изобрели новые виды социализации и новые способы “эпидемического” самовыражения. С COVID-19, теперь даже больше, чем с атипичной пневмонией, китайские интернет и социальные сети предлагают изобилие примеров эпидемических сообществ, объединенных добротой, юмором и творчеством.

Видео: Жители Ухани поддерживают друг друга, находясь под строгим карантином.

“Пандемическая” солидарность

Одна из первых серий вирусных видеороликов появилась в Ухане всего через пять дней после закрытия города на карантин. В ночь на 27 января жители выкрикивали «цзяю» – буквально «добавляй масло», что означает «держись» или «не сдавайся» – из окон своих квартир, в спонтанном взрыве солидарности. Это была демонстрация коллективной силы и неповиновения, отказа людей бояться вируса и карантина и их желания подбодрить друг друга.

Один из этих клипов, загруженный на YouTube издательством South China Morning Post , получил более миллиона просмотров, а пользователи из многих азиатских стран повторяли «Wuhan jiayou!» в в знак поддержки. Действительно, эти слова превратились в социальных сетях в объединяющий клич международной общественности, несмотря на попытки китайского правительства использовать его как лозунг этнонационального патриотизма .

Видео: “Добрый самаритянин” в Ухани, несмотря на то, что сам подвергался опасности, подарил полиции маски.

“Пандемическая” забота

Этот дух взаимной поддержки распространяется и на заботу о животных. Карантин в Ухане привел к тому что десятки тысяч жителей оказались заблокированы за пределами города, в результате чего около 50 000 домашних животных оказались в ловушке оставленными в домах без присмотра. Через социальные сети некоторые владельцы домашних животных связываются с Лао Мао («Старый кот»), который возглавляет команду добровольных спасателей животных в Ухане. Эти спасатели теперь ходят по городу и иногда вламываются в закрытые дома, чтобы накормить брошенных кошек и собак .

За пределами Хубэя другие любители животных также помогают тем, кто застрял в провинции, ухаживать за их домашними животными. Эти рассказы о заботе о животных, даже во времена человеческого кризиса, могут полностью нивелировать восприятие китайской культуры [питания] как просто жестокого и ничем не сдерживаемого потребления животных.

Еще один неожиданный фокус общественной заботы – маска для лица. По всему Китаю маски стали мощным средством для проявления доброй воли, щедрости и товарищества во время эпидемии. В одном вирусном видео из Аньхоя анонимный Добрый Самаритянин был заснят камерой наблюдения, подбрасывающим 500 масок в местный полицейский участок. Когда он поспешил прочь, два офицера выбежали на улицу, чтобы приветствовать его.

Это видео, в свою очередь, вдохновило находящегося в Гонконге певца GEM (Gloria Tang / Deng Ziqi) на создание песни «Angels», которая собрала около 600 000 просмотров в течение первого дня после ее загрузки . Дань уважения небольшим актам стойкости и доброты обычных людей во время вспышки, музыкальное видео открывается клипом Аньхой, а затем соединяет воедино другие движущиеся сцены, в том числе сотрудник поезда, даривший маску пожилой женщине-пассажиру, и мужчина, раздающий бесплатные маски путешественникам в аэропорту за границей.

Видео: Китайцы играют в маджонг с пластиковыми пакетами на головах.

“Пандемический” юмор

Эта творческая энергия также стимулировала культуру народного юмора в Китае. В заблокированных городах и районах по всей стране, социальные сети порождают новый жанр карантинного юмора. На Weibo, WeChat и Douyin распространяются мемы карантинной скуки и сумасбродства. Пользователи сети записывают сами себя, поют блокировка-блюзы, переписывая классические мелодии, ловят рыбу из домашних аквариумов , играют в маджонг с пластиковыми пакетами над головами , играют в одиночный маджонг , играют в бадминтон в гостиной и ставят причудливые танцы.

Люди также демонстрируют свои творческие способности: надевают защитное снаряжение и выходят в магазины и парки по соседству в надувных костюмах динозавров T-Rex , зеленых пришельцев и рождественских елок . Когда у них заканчиваются маски, некоторые полушутя заменяют бюстгальтеры, гигиенические прокладки и оранжевые кожуры .

Как сообщает из Пекина Маня Кётсе , эти тенденции в социальных сетях позволяют людям «посмеяться над соседями, их друзьями или семьей, или даже над собой в тех крайних, а иногда и глупых мерах, которые они принимают, чтобы избежать коронавируса». Но это больше, чем насмешка, само распространение этих мемов, обмен ими является конструктивным и целительным социальным актом. Во времена сильного стресса и напряжения, поддерживать эти виртуальные сообщества – значит делить признание, беспокойство и смех.

Нельзя сказать, что эпидемический опыт Китая является исключительно легкомысленным или жизнеутверждающим. Но все же жизнь в эпицентре не должна быть апокалиптической, определяемой эпическими героями и злодеями или ужасными сценариями краха и конфликта.

Действительно, в других странах, которые с тех пор стали эпицентрами COVID-19, социальные сети предлагают такие же вдохновляющие примеры. В Иране, медики, находящиеся на переднем крае борьбы с коронавирусом, танцуют в коридорах больниц, чтобы поддержать своих пациентов, а также самих себя, а запертые в своих квартирах итальянцы поют с балконов, чтобы поддержать моральный дух друг друга, что, в свою очередь, приводит к появлению ряда видеороликов «Italy jiayou» от китайских пользователей Интернета.

В совокупности эти хроники подтверждают идею устойчивости к пандемии – вероятность того, что вспышки болезней можно пережить с помощью сочувствия, изобретательности и простой человеческой обыденности.

Китай

Confusion as Popular Hutong Bar Closes Its Doors to Non-Chinese Customers

Неразбериха – популярный среди иностранцев бар в Пекине закрыл свои двери для клиентов-некитайцев

Tom Arnstein, Managing Editor | Apr 1, 2020

«Пандемия в некотором роде похожа на волшебное зеркало, которое максимально раскрывает мораль и характер человека. Вирус не знает идеологии, границ или рас. Судьбы всех стран тесно переплетены. Никто не может наверстать упущенное время, клеветать на других или перекладывать вину. Единственный способ победить вирус – это солидарность и сотрудничество … »

В то время, когда официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин произносила эти слова на пресс-конференции, посвященной, главным образом, вчерашнему обсуждению обвинений в якобы виновности Китая в пандемии коронавируса в мире, в небольшом переулке Бейлуогу-Сян в пекинском районе Дунчэн, клиенты The Other Place/El Nido были встречены объявлением, извещающим о том, что «временная договоренность» вынудила бар отказаться от обслуживания иностранных клиентов, так как, в противном случае, он мог быть закрыт. Как говорится в уведомлении: «Нас проинструктировали, что в настоящее время мы не можем работать, если принимаем клиентов-некитайцев».

Объявление на дверях “El Nido”. 31 марта

Это не первый пример проявления ксенофобских настроений в отношении иностранцев в столице. Социальные сети кишат историями из первых рук о реальной или предполагаемой дискриминации, а отели и агентства краткосрочной аренды в значительной степени закрыли свои двери [для иностранцев]. И это даже не первое объявление с явным запретом на иностранцев, которое мы видим в Пекине, эта честь принадлежит вот этому пекинскому парикмахеру. Но это первый пример того, как принадлежащий иностранцу бизнес предпочел отказаться от иностранных клиентов, и это единственный бизнес по-соседству, который сделал это.

Примечательно, что это происходит через четыре дня после того, как Китай закрыл свои границы для всех иностранцев, уведомив их об этом всего только за 48 часов.

Что касается того, почему только “El Nido” принял такое решение, человек, который обратил наше внимание на объявление, и который говорил с Beijinger на условиях анонимности, сказал: «Я думаю, это потому, что это было единственное место в этом районе, где иностранцы собирались, чтобы выпить. Они были открыты в течение всей вспышки, никогда не закрывались. Может быть, местная служба безопасности рассматривала бар как проблемное место, а может быть, местные жители жаловались на пьяных иностранцев без масок и тому подобное». И добавил, что «Официант очень извинялся».

“El Nido” отказался давать комментарии Beijinger .

Однако, когда мы обратились в администрацию хутуна*(см.примечание) Ланцзя, где находится “El Nido”, её представитель сообщил нам, что в хутуне нет никаких правил, запрещающих иностранцам входить или обедать в нем, и добавил: «Как вообще такое может быть возможно?»

Как мы видели на протяжении всей вспышки пандемии, в местных сообществах, и в хутунах в частности, правила, и без того сильно различающиеся от района к району, подвергались частым изменениям. Эта мешанина с правилами и их несбалансированное правоприменение привели к растерянности и дезориентации среди жителей и владельцев бизнеса. Неясно, исходят ли эти исключения из конкретных директив правительства или это следствие чрезмерной нагрузки местных комитетов, которые изо всех сил стараются предотвратить вспышку в районах с высокой плотностью населения, с высокой степенью риска. А владельцы бизнеса, которые стараются удержать свой бизнес на плаву, изо всех сил пытаются следовать правилам.

Примечание: Хутун – тип средневековой застройки в китайском городе

Watching Wuhan from afar: story of a Chinese immigrant

Взгляд на Ухань издалека: история рассказанная эмигранткой из Китая

2020-04-15 CGTN Editor : Mo Hong’e

Люди едут на велосипедах по дорожкам в парке Донгху в Ухане, провинция Хубэй в центральном Китае, 13 апреля 2020 года. С затуханием эпидемии, все больше и больше людей приезжают в парк Донху, чтобы насладиться весенней погодой. (Xinhua/Cheng Min)

Когда 8 апреля Ухань вновь открылся после карантинной блокировки, Сии, уроженка Ухани, которая сейчас живет в Сингапуре, выложила в WeChat свои воспоминания о родном городе. Фотографии моста через реку Янцзы, парка Черри Блоссом в Ист-Лейк-Сити и пляжа реки Учан, вернули ее на землю, на которую она не ступала в течение 20 лет.

В 2000 году Сии познакомилась со своим мужем из Великобритании, и они жили там шесть лет. После этого они переехали в Сингапур и с тех пор живут там. Большинство родственников Сии по-прежнему в Ухане, а ее свекровь – в маленьком городке на юго-западе Англии.

В то время как эпидемия коронавируса, первой жертвой которой стал Ухань, стала глобальной, Сии стало больно видеть как отголоски того, через что прошел Ухань, распространяются по всему миру.

Живя за границей, она не могла видеть своими глазами, что случилось с ее родным городом. Большинство ее новостей о ситуации с коронавирусом в Ухане были получены от ее одноклассников, многие из которых работают врачами в больницах Wuhan Tongji и Wuhan Union, и которые интенсивно обсуждали ситуацию в группах WeChat с тех пор, как город был заблокирован.

«Я была потрясена, когда увидела новости о блокировке», – сказала Сии в интервью China Media Group. Сингапур в то время ещё не принимал решительных мер, и ношение масок еще было редкостью. Ее свекровь, живущая в Великобритании, – медик и она сказала, что Ухань реагировал слишком остро.

«Она сказала, что каждую зиму тысячи пожилых людей умирают от гриппа в Великобритании. Не нужно слишком беспокоиться», – рассказала Сии о своем разговоре со свекровью, которая в конце января прилетела из Великобритании в Сингапур, навестить их.

Семья регулярно собиралась за ужином, и Сии рассказала, что увидев реакцию мужа и свекрови, сказала, что у нее появились сомнения в необходимости блокировки. «Размышляя о потенциальных финансовых потерях от блокировки, я не могла не задаться вопросом, не является ли эта мера непропорциональной», – отметила она.

Однако реакция ее родственников в Ухани представляла собой резкий контраст [реакции мужа и свекрови]. Они остались дома и отменили все свои поездки. Даже ее тетя, у которой есть традиция – каждый год, во время Весеннего фестиваля, она отправляется путешествовать, решила остаться дома. Ее дядя прислал ей фотографию своего защитного снаряжения: очки для плавания превращенные в защитную маску и многослойная одежда для защиты от вируса.

Но доходили до неё и плохие новости. Ее отец, у которого острая почечная недостаточность и которому каждую неделю приходилось ходить в больницу на диализ, внезапно остался без присмотра. Поскольку все жилые комплексы были заблокированы, ее родственники, у которых есть члены семьи, нуждающиеся в помощи, больше не могли доставлять отца в больницу.

«Я чувствовала, что мое сердце тянется к Ухани каждую минуту», – сказала она. Она попыталась связаться с местным сообществом и, по “горячей линии”, с мэром. Несколько добровольцев связались с ней и предложили отвезти отца в больницу. Знакомый семьи также предложил помощь, и ее отца, в итоге, перевели в отделение Nanjing Road центральной больницы Ухани для дальнейшего лечения.

«В такое время, независимо от того, сколько бы денег я им ни дала, это бы не стоило ничего, по сравнению с тем что они для нас сделали», – поделилась Сии тем, что она почувствовала, услышав их предложения.

В феврале, когда ее свекровь собиралась лететь обратно в Великобританию, в Ухане произошла вспышка заболеваемости. Сии купила две маски для своей свекрови и убедила ее надеть маску во время полета. В то время люди в Британии также начали понимать масштабы кризиса и друзья ее свекрови убеждали ее остаться на 14-дневном карантине после прибытия в Великобританию.

Надежда затеплилась у Сии в начала марта, когда Ухани удалось сдержать вспышку. Местному сообществу, наконец, удалось найти машины для транспортировки ее отца в больницу и обратно, поскольку число новых пациентов уменьшилось. А в середине марта в Ухане не было зарегистрировано новых случаев заражения.

Но 1 апреля, когда ситуация уже улучшилась, ей сказали, что ее отец скончался.

Вечером Сии выложила сообщение об этом в WeChat, выражая свое глубокое сожаление по поводу того, что так и не увидела своего отца до его смерти. «Прости меня отец, все, что я могла сделать, это позвонить тебе по телефону. Мне очень жаль, что я не смогла попрощаться с тобой», – написала она.

Через три дня после смерти ее отца был объявлен национальный траур по погибшим в результате вспышки коронавируса. В 10 часов утра весь Китай погрузился в молчание. Завывали сирены воздушной тревоги, сигналили машины.

Ситуация в Ухане улучшилась, но в двух других городах, близких к сердцу Сии, произошел быстрый поворот к худшему. В Сингапуре, после строгих ограничений на поездки и эффективной работы по отслеживанию контактов, успешно сдерживавших распространение вируса в первые дни, число подтвержденных случаев заболевания резко возросло.

Была объявлена частичная блокировка. Школы и второстепенные предприятия были закрыты, и людей заставили оставаться дома. Правительство ввело правила безопасного дистанцирования, которые запрещали собрания более 10 человек вне работы и в школе, с штрафом до 7000 долларов США или до шести месяцев в тюрьме для правонарушителей.

Она стала свидетелем изменения поведения мужа и свекрови. Ее муж, который раньше каждый вечер отправлялся куда-нибудь выпить, не выходил из дома несколько недель. Ее свекровь, когда число погибших в Великобритании выросло, каждый вечер звонила им, чтобы справиться о состоянии их здоровья.

События, произошедшие в трех городах за последние два месяца, привели ее к осознанию способности Китая реагировать на кризис. «Они построили временные больницы за такой короткий промежуток времени, и так много медицинских работников и добровольцев предложили внести свой вклад в борьбу с эпидемией», – сказала она. Ее муж и теща, говоря о скорости, с которой Китаю удалось отреагировать на кризис, были в восторге.

Ее план состоит в том, чтобы после того, как ситуация с глобальным коронавирусом окажется под контролем, отвезти всю семью в ее родной город Ухань. В Ухани весной можно увидеть цветущие вишни, а летом – ночные рынки.

И у нее есть слова, оставшиеся несказанными отцу. Она сохранит их в себе, пока не вернется в свой родной город.