Доллар умер, да здравствует доллар!

16.04.2020, 21:25, Разное

15.04.20 автор Алексей Элпиадис

Корона-экономика: есть такая фраза о банкротстве, как факторе ответственности в капитализме: «Идея банкротства в капитализме имеет ту же религиозную функцию, что и идея Ада в католицизме».

Эта фраза как нельзя лучше описывает соотношение свободы и ответственности. Свободы быть не может без ответственности (тогда это хаос), но и ответственности быть не может без свободы (тогда этот диктатура). Свободный банковский рынок включает в себя идею банкротства банков (даже крупных), когда государство спасает не банк, а мелких вкладчиков, гарантируя их вклады и, о ужас, может даже задуматься о списании не долгов банка, а долгов банку. По сути, последним крупным банком, которому дали возможность объявить банкротство, был пресловутый Лехман Братцы (Lehman Brothers). Американский инвестбанк, на банкротство которого, как на козла отпущения, списали кризис 2008года. С тех пор неоднократно многие крупные банки подходили к грани банкротства, но их спасали печатанием денег. Это сейчас называется по разному: кредитно-денежное смягчение, санация, докапитализация — все эти термины просто о печатании денег для банков. По аналогии с понятием «гарантированный минимальный доход» для бедных появился «гарантированный минимальный триллион» для банков. Когда-то иждивенчество каралось законом, сейчас для финансового сектора это норма. Но оказалось, что бывает еще круче.

Новый виток безумия печатания денег для финансового сектора был в результате коронавирусной кредитно-денежной инфекции, свидетелями которой мы стали. США вообще объявили, что нет той грани денежной эмиссии (печатания денег), за которую ФРС не перейдет ради стабилизации пресловутого финансового сектора. То есть, это уже не гарантированный минимальный триллион, а просто любая сумма. Это уже не кредитно-денежная инъекция, а именно инфекция. Влили на фондовые рынки несколько триллионов и готовятся влить, сколько понадобится еще. Рынки, как сумасшедшие, скачут вверх-вниз, похожие на неоперабельного больного, которому кажется, что ему стало лучше, потому что он получил инъекцию обезболивающего. И тут начались вопли о закате долларовой эры. Кто-то кричит с радостью (антиглобалисты), кто-то с горем (глобалисты), но все сходятся в том, что «мир будет другим».

Он-то, конечно, будет другим. Но есть такая фраза древнегреческого философа Гераклита о диалектике развития: «Все меняется, возвращаясь на круги своя».

С одной стороны, конечно, все меняется. Современное печатание денег действительно новое. Со времен Хаммурапи и до Ричарда Никсона (когда был упразднен золотой стандарт для доллара) деньги печатались по фразе Аристотеля «монета есть отчеканенная свобода в твоих руках». То есть деньги имели самодостаточную ценность. После отвязки доллара от обязательного его соответствия золоту (никсономика) современные «количественные смягчения», санации, докапитализации это все не физические, а виртуальные деньги. Они оформляются, как долговые обязательства государства-эмитента (эмитент — это тот, кто печатает деньги).

Главная проблема США до коронавируса была в огромном госдолге. Именно была, потому что триллионные эмиссии (печатание) доллара в мировую финансовую систему естественно приведут к значительной его девальвации, а значит, и к девальвации госдолга США, который весь номинирован в национальной валюте. На коронавирус все можно списать. По сути, речь идет о мягком дефолте. Его мягкость связана со слабостью всех остальных валют мира. Ведь они потеряли в цене ещё больше, чем доллар. Доллар не только не перестал быть главной мировой валютой, а наоборот, укрепил свои позиции. Дело в том, что печатать деньги без жесткой девальвации может только то государство или геополитический блок, где наблюдается полный цикл производственных цепочек внутри своих границ (внутренние границы долларовой экономики — это весь мир). Только Китай, помимо США, имеет такой потенциал, если он выйдет из долларовой системы. Но ему это просто не надо, так как Китай, а не США, последние 20 лет является главным бенефициаром глобализации. Китай замкнул на себе большую часть производственных цепочек мира. А значит Америка может печатать доллары в любом количестве, обеспечивая таким образом пусть и падающий, но все же спрос на китайские товары по всему миру, Они просто будут расти в цене на фоне девальвирующей лавины зеленых бумажек. Те сумасшедшие суммы, которые жители США готовы уже сейчас платить за китайские медицинские маски, перекупая их прямо в аэропортах у европейцев, напоминают то, как когда-то бледнолицые европейцы обменивали у туземцев золото на стеклянные бусы, но наоборот. В роли постиндустриальных дикарей, у которых 70% экономики — сфера услуг, выступают сейчас бледнолицые варвары. Так что, как говаривал Гераклит, «возвращаясь на круги своя» все, конечно, меняется. Девальвация доллара — это просто фаза уже китайской глобализации.

Даже если долларов будет так много, что можно будет ими стены домов обклеивать, они все ещё будут резервной валютой мира. Потому что Юань останется преимущественно внутренней валютой Китая, а остальные валюты мира будут просто более дешевым заменителем туалетной бумаги. Этот дивный новый мир будет очень сильно походить на старый знакомый поздний СССР, где несоответствие денежной и товарной массы привело к африканскому типу социального расслоения, ибо оно касалось уже товаров первой необходимости (дефицит в магазинах для большинства и магазины березка для элиты). Богатые в постмодернистских магазинах «Березка» будут без очереди покупать туалетную бумагу китайского производства за сумасшедшие деньги (как сейчас маски), а остальные довольствоваться в виде туалетной бумаги газетой. Правда, функцию которой будет выполнять какой-нибудь Вашингтон пост. Передовица которого, естественно, будет говорить, что США самое крутое государство в мире. Интересная информация для чтива в туалете.

Есть ли альтернатива китайской глобализации?

Наиболее распространенным мнением является якобы неизбежная деглобализация, как результат коллапса 500-летнего доминирования Запада в мире. Деглобализация либо на национальные государства, либо на несколько экономических макрорегионов (суверенная глобализация). Но так ли это реалистично? С национальными государствами, которых нарезали на мировой карте порядка 200, вообще смешно. Так как помимо Китая нет ни одного государства с полным циклом производства, да и Поднебесная сильно зависима от импорта продовольствия и природных ресурсов. Более вероятной выглядит концепция создания нескольких геоэкономических макрорегионов. Но тогда, помимо Китая, которому глобализация нужна, и Америки, которая не в состоянии от нее отказаться, должны быть и другие центры силы. Каковы претенденты на суверенную глобализацию?

С точки зрения возможности нарастить полный производственный цикл (включая высокие технологии) и через денежную эмиссию создать покупательный спрос Евросоюз мог бы рассматриваться, как претендент. Но Евросоюз, как политический импотент, постоянно скатывается к вечному спору с Германией, которой не повезло с Европой, и Европы, которой не повезло с Германией. Этому спору не так много лет, он начался со времен Бисмарка и пережил уже 2 мировые войны. По сути Евросоюз — это перевод противостояния Германии и Европы из летальной фазы в нелетальную, «лишь бы не было войны». В остальном, противостояние никуда не делось. Просто оно сегодня выражается в экономических диспропорциях внутри Евросоюза, которые с каждым новым кризисом только усугубляются.

Теоретически РФ может стать одним из таких центров. Все-таки Россия, по своим масштабам и военно-техническому потенциалу, является последней империей в Европе. Но у русского государства самая парадоксальная история в мире. С одной стороны, это государство никогда не капитулировало перед внешним врагом, с другой — русская элита 4 раза за последнее 1000-летие, без всяких поражений в войнах с внешними врагами, собственными руками разрушала родину. Первый случай был в домонгольскую эру, когда без всяких монгол русские князья уничтожили единое государство. Монголы волею судьбы стали первыми собирателями земель русских. Второй случай был в смутное время 16-го века (7-ми боярщина). Третий — в феврале 17-го и четвертый в 1991-ом. Причем это элитарное предательство воспроизводится вне зависимости от строя или идеологии. Российскую империю в феврале 17-го уничтожила императорская же элита (без всякого поражения в первой мировой), а распад СССР шел под чутким руководством ЦК КПСС (без всякого поражения в холодной войне). С такой элитой никаких врагов не нужно. Последним примером безответственного отношения к собственной родине является ситуация с проникновением коронавируса в Россию. Когда он только возник в Китае и не было даже понятно, насколько он опасен, РФ была второй после Тайваня и первой из официально признанных стран ООН, которая закрыла границы с Китаем. Ограничив человеко-поток необходимым минимумом для сохранения торговых связей. Россию даже критиковали за слишком жесткие меры. Но меры, как показало время, были абсолютно правильные и своевременные (самое главное, своевременные). Но вот вирус идеологически «мутировал», попав в Европу. Из какой-то китайской заразы он превратился в респектабельную европейскую болезнь. Встал вопрос о своевременном закрытии границ уже с Европой для российской туристической элиты. И что? Получилось, как в анекдоте:

У тебя коронавирус? Да.



Китайский?



Обижаешь, настоящая Италия.

Этот анекдот как нельзя лучше описывает отношение к своей стране русской элиты, со времен семибоярщины заканчивая семибанкирщиной. Сейчас народ посмеивается, придумывая анекдоты, но в афоризмах у Ключевского есть пророческое высказывание: «Народ выращивает в себе интеллигенцию сначала для потехи, а потом — на убой».

Когда чисто медицинская проблема коронавируса схлынет, и мир столкнется с огромными экономическими последствиями, встанет вопрос – чья же элита оказалась ответственной по отношению к своему народу и своему государству? Вот тогда китайская элита и возглавит глобализацию, где на переходном этапе доллар будет суррогатом юаня. Так что доллар, конечно, умер. Но да здравствует доллар!