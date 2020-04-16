 

Все москвичи с ОРВИ и их родственники будут сидеть две недели на карантине: их приравняли к инфицированным коронавирусом

16.04.2020, 21:20, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuВ Москве всех заболевших ОРВИ будут рассматривать как предположительно инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

“Вирус уже активно распространяется внутри города. В этих условиях отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно. Поэтому по предложению клинического комитета мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем расценивать как подозрение на коронавирус”, – заявила Ракова.

Для пациентов с ОРВИ режим изоляции, который сейчас введен в столице, будет более строгим – их поместят под амбулаторное наблюдение с ежедневным контролем за состоянием здоровья через телефонные звонки. Раньше этого требовали только от тех, у кого подозревали коронавирус. Те, кто обнаружит у себя симптомы ОРВИ, также смогут вызвать врача на дом и пройти тест на коронавирус. 

“Чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем этим лицам будут в обязательном порядке выдаваться именные постановления главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней. Более того, такое же постановление будет выдаваться и их родственникам, для того чтобы они тоже находились в изоляции”, – подчеркнула заммэра.

Если у пациента будет подозрение на воспаление легких, он должен будет пройти компьютерную томографию легких в одной из перепрофилированных поликлиник. В городе для людей с подозрением на коронавирус сейчас работает более 40 медучреждений, рассказала Ракова.

Ранее Минздрав России рекомендовал поликлиникам в любом случае ОРВИ подозревать коронавирусную инфекцию и проводить противовирусную терапию с первых 48 часов с начала заболевания. Но обязательные карантинные меры для этих людей и их родственников не были прописаны. 

 



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