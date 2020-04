Ученые показали, как при простом разговоре могут распространяться вирусы

16.04.2020, 21:18, Разное

Группа исследователей из американских Национальных институтов здоровья Пенсильванского университета продемонстрировала, как разлетается слюна изо рта во время обычного спокойного разговора. В эксперименте они оценили роль маски в пресечении образования этого аэрозоля. Их работа опубликована в New England Journal of Medicine.

Чтобы отследить размер частиц слюны и направление их полета при разговоре, ученые использовали свет зеленого лазера. Во время видеосъемки участник эксперимента произносил слова «оставайся здоровым» («stay healthy») сначала без маски, а затем в маске (использовалось немного влажное лицевое полотенце). Видео размещено на странице исследования.

In this experiment, investigators visualized approximately 300 droplets that were generated during speech. The droplets decreased in number with lower amplitude-speech and were almost eliminated when the speaker’s mouth was covered with a damp cloth. #COVID19

— NEJM (@NEJM) April 15, 2020

Произнесение слов «stay healthy» приводило к образованию большого количества капель размером от 20 до 500 микрометров. Когда они достигали «лазерной завесы», возникали вспышки: от 227 до 347, их было тем больше, чем громче говорил человек.

Ученые сообщают, что это исследование не показывает, какова роль образующихся при разговоре капель в распространении COVID-19. Их целью было представить визуальные доказательства образования аэрозоля во время разговора и качественно описать эффект маски в профилактике образования этого аэрозоля.

