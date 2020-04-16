Теперь вся Россия: коронавирус проник в последний “здоровый” регион страны
16.04.2020, 21:16, Разное
В Республике Алтай обнаружили первого зараженного коронавирусом COVID-19 человека. Таким образом, в стране не осталась ни одного региона, куда не добралась инфекция.
Как пишет издание “Петербургский дневник”, вирус нашли у женщины, которая постоянно проживала в республике. В общей сложности, в России вирусом заразились свыше 28 тысяч человек. 237 из них погибли, еще чуть более 2300 – выздоровели.
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