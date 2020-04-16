 

Макрон заявил об утаивании Китаем мер против коронавируса

16.04.2020, 21:16, Новости дня

Меры, которые принимались в Китае в связи с эпидемией коронавируса, нельзя сравнивать с теми, которые принимаются на Западе. О том, какие шаги предпринимал Пекин, известно далеко не все, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Financial Times.

Макрон отметил более свободный доступ к информации в западных странах и другие различия.

«С учетом этих различий, тех решений, которые были приняты, и того, чем Китай, к которому я отношусь с уважением, является сегодня, давайте не будем настолько наивными, чтобы говорить, что они с этим намного лучше справились», – сказал глава Франции, сообщает ТАСС.

«Мы не знаем. Определенно есть вещи, которые произошли, но о которых мы не знаем», – отметил он.

Ранее экс-глава британской разведки MИ-6 Джон Соэрс заявил, что власти Китая якобы скрыли от мира сведения о коронавирусе на начальных этапах развития болезни.



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