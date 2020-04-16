 

Мнение: Личный состав 83-го центра ИПСО ВСУ

16.04.2020, 21:15, Разное

На АСД публикуют личные данные сотрудников "диванной сотни" в военной форме, работающих в 83-м центре ИПСО дислоцированном в Одессе (судя по всему, именно данные деятели ответственны за изготовление пропагандистких роликов, ТЗ на изготовление которых публиковалось ранее тут https://colonelcassad.livejournal.com/5790614.html и тут https://colonelcassad.livejournal.com/5787312.html.

Пауки в одесской банке

Начинаем публикацию личных данных сотрудников 83-го центра ИПСО

Личные данные сотрудников 83-го центра ИПСО, развернутого в Одессе, который задействуется для ведения информационно-психологической войны против РФ на территории Крыма.
В представленной таблице, подписанной командиром воинской части А2455 подполковником Лаврусем, который являлся заместителем начальника 83-го центра ИПСО Любомира Вонитового, представлены военнослужащие в/ч, задействованные в осуществлении операций против России, а также их личные данные, включая паспортные и банковские реквизиты, а также сумма полученных премий за «работу в сети».
В следующих материалах мы подробнее раскроем структуру данной воинской части, данные участников «диванной сотни» и многое другое, что скрывается за как бы «анонимными комментариями» в социальных сетях. Но, как известно, все тайное рано или поздно становится явным.

https://asd.news/articles/voyna/pauki-v-odesskoy-banke/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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