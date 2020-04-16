Доходы россиян предложили вносить в специальный реестр ФНС

16.04.2020, 21:08, Новости дня

Федеральная налоговая служба РФ предложила внести доходы каждой семьи в единый специальный реестр, так как это позволит определять доходы каждого домохозяйства, сообщил замруководителя ФНС Виталий Колесников.

«Приведение всех информационных систем к одному знаменателю будет рождать так называемый «золотой идеальный профиль», в котором будут обобщаться примерно 30 видов сведений от 12 основных поставщиков», – передает «Интерфакс» слова Колесникова.

Замглавы ФНС также подчеркнул, что последние месяцы нет нормального объективного счетного понятия семьи и домохозяйства.

«Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае», – отметил Колесников.

Напомним, по мнению экспертов, экономика РФ из-за ситуации с распространением коронавируса и проблем на рынке нефти в апреле–июне 2020 года может упасть на 18%, реальные доходы россиян – на 17,5%.

Кроме того, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин из-за нынешнего кризиса предсказал увеличение втрое количества безработных в России.