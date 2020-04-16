 

Адвокат Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

16.04.2020, 21:08, Новости дня

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Александр Вершинин – адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил с источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», – сказал источник ТАСС.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.



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