Адвокат Абызова задержан по подозрению в мошенничестве

16.04.2020, 21:08, Новости дня

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан Александр Вершинин – адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил с источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Александр Вершинин», – сказал источник ТАСС.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.