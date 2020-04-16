Личное: Богатые тоже плачут

16.04.2020, 21:05, Разное

В разгар пандемии богатые, конечно, тоже плачут, но только вот совсем по другим поводам, чем бедные.

Простые люди скоро начнут экономить на еде (если уже не экономят), пить успокоительные, каждый раз выходя из дома, словно на войну, и откладывать на потом оплату коммунальных.



Фото: Соцсети

У богатых — другие проблемы: им — тупо скучно.



Выходить за пределы огороженных жилищных посёлков им необходимости нет. Еду доставит, продезинфицирует и приготовит персонал.

Богатых работодатель не уволил и не отправил в бессрочный «отпуск за свой счёт», но это не значит, что их ничего не печалит. Богатым нечего пилить с Инстаграм, например. Светских мероприятий нет, полётов заграницу нет, новых фоточек, как следствие, тоже нет.

Мою подругу работодатель выгнал на работу. Маску ей не дали, а вот поток людей, с которыми приходится общаться, обеспечили. Женщине тупо страшно. Страшно подцепить коронавирус. Страшно заразить ребёнка. А ещё ей в нынешних условиях страшно потерять работу.

Женщине приходится делать выбор между риском принести домой коронавирус и не принести зарплату, размер которой не превышает стоимости окрашивания волос в салоне для богатых.

У другой моей подруги муж — врач. Думаете, им всем подняли зарплату, как и обещал Путин? А вот фигушки! Что-то там намутили, что-то урезали. Короче, надбавки, как таковой, нет.

Вместо этого — ежедневные планёрки с запугиванием уголовными сроками. Не сдержите коронавирус, дорогие наши врачи, которым ещё и приходится шить себе маски из 8 слоёв марли по ночам? В тюрьму!



Фото: Соцсети

Пока богатые надевают на головы кастрюли и оборачивают свои туши подушками — туши, которые, между прочим, у них есть возможность прокачать в домашнем тренажёрном зале и почистить от токсинов свеже выжатыми прислугой зелёными соками, — простые люди не понимают, чем будут платить за квартиру в следующем месяце.

Простым людям никто не привезёт по блату маски и антисептики. Простого человека, если он заболеет, не будут выхаживать так, как выхаживали Лещенко и выхаживают Бабкину.

В ближайшем будущем простых людей ждёт жестокая игра на выживание.

А богатым — просто немного скучно.

Селяви.

Как дела?