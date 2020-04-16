100 и 4 комнаты: в каких домах проводят карантин Ким Кардашьян, Меган Маркл, Джастин Бибер и другие знаменитости

16.04.2020, 20:58, Разное

Слово “самоизоляция”, определенно, станет символом 2020 года. Под “домашний арест” из-за пандемии коронавируса попали все без исключения – и селебрити, и рядовые граждане стран. Рассказываем и показываем, в какой обстановке коротают карантин голливудские знаменитости.

Увидеть больше фотографий домов звезд из этой подборки – можно в галерее.

Эллен Дедженерес и Порша де Росси

Вариантов, где провести карантин, у одной из самых популярных телеведущих Америки и ее партнера было предостаточно. На выбор были скромный дом в калифорнийских “джунглях”, пока еще не проданное поместье на пляже Санта-Барбары и особняк в балинезийском стиле в Монтесито. Изолироваться супруги предпочли в последнем, и мы охотно понимаем почему. Дом площадью 760 квадратных метров находится в живописнейшем месте: с одной стороны он окружен горами, с другой – океаном. На участке более трех гектаров имеется отдельный тренажерный зал и инфинити-бассейн. Именно с веранды этого дома Эллен и ведет прямые трансляции в Instagram.

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Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм

Семейное гнездышко актера, модели и их 2-летнего сына Джека находится в престижном Беверли-Хиллз. Площадь дома – внушительные 650 квадратных метров. Впрочем, со стороны улицы оценить масштаб особняка сложно: прохожие могут увидеть лишь гараж и забор с калиткой. За последней и скрывается все самое интересное, а именно небольшая оливковая роща, ведущая непосредственно в дом. Вдохновение дизайнер интерьера искала в традиционных американских амбарах. Так что в отделке дома были использованы аутентичные деревянные доски 19 века. У дома имеется небольшой приусадебный участок, где расположены бассейн и зона отдыха.

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Джастин Бибер и Хейли Болдуин

Прошлой весной пара переехала в свежеприобретенный дом – особняк 1930-х годов в Беверли-Хиллз за 8,5 миллионов долларов. Но не прожив так и полугода, они решили его продать. Объявление Джастин выставил прямо у себя в Instagram, не забыв приложить подробные фотографии интерьера. Так мы узнали, что дизайн дома остался таким же, как его задумывали декораторы. Изменилось лишь количество декоративных элементов: появились любимые Джастином лонгборды, развешенные по стенам, много современного искусства, цветы и игровые автоматы. Все это богатство разместилось на площади 570 квадратных метров. И главное – судя по последним постам супругов, дом они так и не продали.

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Джо Джонас и Софи Тернер

В прошлом году участник знаменитого бойз-бенда и звезда “Игры престолов” сыграли сразу две свадьбы – одну в Лас-Вегасе, а другую в Париже. Новый статус мужа и жены сподвиг влюбленных на покупку их первого общего дома. Им стал особняк стоимостью 14 миллионов долларов в престижнейшем районе в долине Сан-Фернандо Лос-Анджелеса – Энсино. К слову, всего в четырех километрах живет брат Джо, Ник Джонас, с супругой Приянкой Чопрой. Особняк находится на закрытой охраняемой территории и спрятан от любопытных глаз не только высоким забором, но еще и вековыми деревьями. 10 спальных комнат, 11 ванных комнат, 3 гостевых туалета, винный погреб, тренажерный зал и роскошные веранды – и все это на площади более тысячи квадратных метров.

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Лейтон Мистер и Адам Броди

В начале года звезда сериала “Сплетницы” вместе с мужем и 4-летней дочерью Арло переехала в новый дом. Особняк расположен в престижном районе Пасифик Палисадес между горами Санта-Моники и береговой линией Тихого океана. Вероятно, что именно здесь проведет свои первые дни и месяцы жизни будущий ребенок пары – Лейтон находится на последних месяцах беременности. В белом трехэтажном коттедже за 6,5 миллионов долларов и общей площадью 554 квадратных метра разместились пять спален и шесть ванных комнат. Также имеется несколько террас для ленивых посиделок. Впрочем, главная изюминка дома – зеленая лужайка с бассейном, откуда открывается панорамный вид на океан.

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Ким Кардашьян и Канье Уэст

Футуристический особняк супругов в Лос-Анджелесе не раз становился предметом споров в интернете. Слишком белый, слишком минималистичный и слишком большой – что о нем только не говорили, в том числе и сами жители дома. Так, в недавнем интервью Ким заявила, что ни разу не купалась в собственном бассейне, чем вызвала шок у интервьюера и собственного мужа, Канье Уэста. И это при том, что строительство огромного бассейна на нулевом этаже дома обошлось Кардашьян в 50 тысяч долларов. Из-за этого им даже пришлось менять план самого дома, а также растянуть время стройки. Всего на ремонт поместья в элитном районе Хидден-Хиллз супруги потратили 20 миллионов долларов. Результатом стало пространство, которое Ким называет “минималистским монастырем”.

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Диана Крюгер и Норман Ридус

Большую часть своей совместной жизни актриса вместе с супругом провела в Нью-Йорке, но в последнее время их все чаще можно встретить в Лос-Анджелесе. В объективы папарацци они попадают во время прогулок по городу вместе с полуторагодовалой дочкой. Впрочем, тот, кто следит за жизнью этой пары, ничего удивительного в этой дислокации не увидит: в начале года Диана и Норман купили особняк на уединенном мысе неподалеку от знаменитого отеля Chateau Marmont в Лос-Анджелесе. Обошелся он семейной паре в 8,5 миллионов долларов, что, по данным риэлторов, весьма недорого – изначально владельцы запрашивали не меньше 13 миллионов. На четырех этажах белоснежного дома площадью 718 квадратных метров поместились четыре спальни, пять ванных комнат и еще два дополнительных санузла. На придомовой же территории нашлось место для утопающего в зелени сада, бассейна, лежаков, нескольких гамаков, растянутых под деревьями, а также зоны для барбекю.

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Принц Гарри и Меган Маркл

Большую часть этого года герцог и герцогиня Сассекские провели в Канаде. Их домом на время “переходного периода”, или “Мегзита”, стал Ванкувер. Напомним, в январе супруги заявили о желании снять с себя полномочия старших членов королевской семьи и 1 апреля официально получили независимость. Как говорилось в первоначальном обращении Меган и Гарри, от королевских привилегий они отказываются ради свободы: в том числе они хотят иметь возможность жить не только в Великобритании, но еще и в Америке. Свое мечту супруги осуществили в конце марта. В разгар пандемии и перед прекращением авиасообщения они перебрались в Малибу. Калифорнийские риэлторы и папарацци быстро вычислили, где именно поселились герцог и герцогиня. Те арендовали трехэтажный особняк на территории охраняемого поселка. В доме имеется пять спальных комнат, просторная терраса, парковка на несколько машин, бассейн и теннисный корт. Впрочем, вскоре герцог и герцогиня Сассекские переедут уже в собственный дом: на днях они купили особняк актера и режиссера Мела Гибсона в Малибу.

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Скотт Дисик и София Ричи

Один из клана Кардашьн-Дженнер, бывший муж Кортни, Скотт Дисик не так давно стал обладателем нового роскошного особняка в Хидден-Хиллз. Это первый дом, который шоумен и популярный голливудский риэлтор приобрел для жизни с новой возлюбленной – 21-летней моделью Софией Ричи. Скотт родом из Нью-Йорка, поэтому хотел придать своему лос-анджелесскому дому дух Восточного побережья. Так, вдохновением для него стал Хэмптонс – респектабельный пригород Нью-Йорка с частными домами и узнаваемым архитектурным стилем “скромно, но очень дорого”. Впрочем, не обошлось и без чисто калифорнийских деталей: огромный бассейн и десятки лежаков – в наличии.

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