 

Киев и республики Донбасса подтвердили отказ от преследования возвращаемых лиц

16.04.2020, 20:53, Новости дня

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса подтвердили снятие оснований для дальнейшего юридического преследования возвращаемых лиц, сообщил представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

«Стороны подтвердили, что снимают основания для дальнейшего юридического преследования возвращаемых лиц», – цитирует РИА «Новости» Грызлова.

По его словам, на следующей встрече контактной группы по Донбассу стороны обсудят дальнейшие действия по обмену. 

«Мы договорились, что на следующей встрече контактной группы стороны и посредники обсудят дальнейшие действия по обмену. Нужно двигаться к тому, чтобы между Киевом и Донбассом состоялся обмен по принципу «всех на всех», – сказал Грызлов.

Между тем самопровозглашенная Луганская народная республика и Киев завершили обмен пленными в Донбассе, он прошел по формуле «11 на 4».

Ранее в четверг прошла процедура обмена пленными между самопровозглашенной ДНР и Киевом. Это первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.

По словам Грызлова, киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене, договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации.



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