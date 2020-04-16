 

Песков ответил на вопрос о планах Путина на Пасху

16.04.2020, 20:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации, планирует ли глава государства Владимир Путин присутствовать на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.

«Я пока не могу вам сказать об этих планах президента. Мне не известно о них», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

В этом году православный праздник Пасха отмечается 19 апреля. По многолетней традиции президент на Пасху бывает в храме Христа Спасителя в Москве, а Рождество он встречает в церквях за пределами столицы. 

Ранее в РПЦ уточнили возможность освящения пасхальной пищи дома. 



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