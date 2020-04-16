Шведская принцесса решила помогать медсестрам в больнице

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16.04.2020, 20:53, Новости дня

Шведская принцесса София прошла краткий курс обучения для медработников, теперь она будет помогать медсестрам в больнице Софияхеммет в Стокгольме, информирует издание Aftonbladet.

«Во время кризиса, в котором мы сейчас находимся, принцесса будет на добровольных началах помогать сотрудникам больницы», – рассказала изданию глава пресс-службы больницы Маргарета Торгрен, информирует РИА «Новости».

Принцесса прошла трехдневный курс, за время которого учеников научили основам работы в больнице. Добровольцы будут помогать медперсоналу, работать с пациентами и решать административные задачи.

Сейчас такие обучающие курсы в разных частях Швеции проходят более 90 тысяч человек, сообщил представитель Управления по социальной защите населения Йохана Сандваль.

В Швеции от коронавируса скончались более 1,3 тыс. человек, заразились – 12,5 тыс. При этом в стране не вводился строгий карантин, работу продолжают школы, детские сады и рестораны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи.



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