Историк назвал главные сложности для Красной армии при проведении берлинской операции

16.04.2020, 20:48, Новости дня

Операция по взятию Берлина была грамотно реализована, но все равно была непростой для Красной армии, хотя Гитлер и испытывал недостаток в боеспособных подразделениях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный историк Алексей Исаев. Ровно 75 лет назад началось последнее стратегическое наступление Великой Отечественной войны.

«Берлинская операция была спланирована быстро, но достаточно грамотно. Сыграло роль то, что еще в ноябре 1944 года на берлинское направление поставили Жукова – лидера в области советского военного искусства», – сказал военный историк Алексей Исаев.

Однако были и упущенные возможности, среди них недостаточное внимание левому флангу операции, где немцы смогли нанести результативный контрудар по 2-ой армии (Войско польское). «А сама операция, с учетом ее сложности, была неплохо продумана и вполне грамотно реализована, хотя и не по первоначальному плану. Когда что-то пошло не так, этот план скорректировали и реализовали в измененном варианте. Ударная армия Кузнецова, пришедшая к Рейхстагу, по плану не должна была там быть», – напомнил историк.

Немцы тщательно готовили оборону города и «понимали, что судьба города будет решена на Одерском фронте». Но главной проблемой и препятствием для эффективной обороны стало то, что наиболее боеспособные резервы обороны были далеко. Например, 6-я танковая армия СС находилась в Венгрии. «Если говорить прямым текстом, то Берлин и Одерский фронт обороняли не пойми кто. Там было некоторое количество добротных соединений, но помимо этого были явно слабые звенья, такие как парашютно-десантная дивизия. Все это сыграло свою роль в том, чтобы Берлин пал так быстро», – отметил Исаев.

Ситуация с обороной германской столицы была настолько сложная, что Гитлер выставлял на защиту подростков. «Это касалось Фольксштурма (отряды народного ополчения). Кроме того, в Берлине действовали подразделения молодежной организации Гитлерюгенд, в которую попадали старшеклассники. При этом в бой шли и старики. Это конгломерат из старых бойцов и всевозможных новых вливаний за счет, например, систем ПВО Берлина. В бой бросали полицейских, пожарных, то есть всех подряд», – рассказал историк.

По словам специалиста, оборонять Берлин остались те, кому было нечего терять и имело место «фанатичное сопротивление», которое сделало город «очень своеобразным полем боя без явно выраженного тыла». «Когда линия соприкосновения войск ушла по улицам в сторону Рейхстага, никто не мог чувствовать себя в безопасности. Из-за любого угла мог прогреметь выстрел снайперской винтовки, фаустпатрона. Это резко отличалось от более обычной войны – сражения в чистом поле», – подытожил Исаев.

Ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945-го, советские войска начали последнее стратегическое наступление Великой Отечественной войны. Берлинская операция продолжалась три недели и завершилась полным разгромом нацистской Германии.

Ранее в четверг помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что операция по взятию Берлина показала, что в 1945 году Красная Армия была лучшей военной машиной в истории человечества.