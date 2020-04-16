 

В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана

16.04.2020, 20:48, Новости дня

Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.

Закон был принят в 1951 году для борьбы с членами националистического движения Ку-клукс-клан. Им запрещалось ношение капюшонов и масок, которые использовались его последователями, пишет New York Post.

«Я подписал приказ, разрешающий жителям Джорджии публично носить маски для борьбы с распространением COVID-19 без страха преследования», – сообщил губернатор штата Брайан Кемп.

В Джорджии зарегистрировано более 14 тыс. 900 случаев коронавируса, умерли более 550 человек.

Отметим, что число жертв коронавируса в США составляет уже 31 тыс. 15 человек.



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