COVID-19. В Великобритании умерло на 100 человек больше, чем накануне, правительство продлило карантин на три недели

16.04.2020, 18:40, Новости дня

Количество инфицированных коронавирусом в Великобритании перешагнуло за отметку 100 тыс. человек, к 16 апреля оно составляет 103 093, сообщил в Twitter департамент здравоохранения и социальной защиты.

За последние 24 часа подтверждено 4618 новых случаев заражения (15 апреля стало известно о 4605 инфицированных).

861 человек за сутки скончался от COVID-19, на 100 больше, чем вчера. Общее количество жертв эпидемии в Соединенном Королевстве составило 13 729.

As of 9am 16 April, 417,649 tests have concluded, with 18,665 tests on 15 April.

327,608 people have been tested of which 103,093 tested positive.

As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have sadly died. pic.twitter.com/z6FNsommq9

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 16, 2020

Правительство страны 16 апреля объявило о продлении жестких мер социального дистанцирования еще как минимум на три недели. Министр иностранных дел, и.о. премьера Доминик Рааб заявил, что смягчение карантина грозит вторым пиком заболеваемости, информирует BBC. По словам Рааба, карантин работает, однако власти фиксируют распространение вируса в больницах и домах престарелых.

Великобритания занимает шестое место в мире по числу инфицированных коронавирусом и пятое – по числу умерших.

С 24 марта в стране действует жесткий карантин. Жители могут выходить на улицу только в крайних случаях – для покупки продуктов и товаров первой необходимости, занятий спортом (не чаще раза в день), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. Закрыты все магазины, кроме продуктовых.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, коронавирусной инфекцией в мире заразилось 2,1 млн человек. Число жертв COVID-19 достигло 140,7 тыс., излечилось 532,8 тыс. человек.