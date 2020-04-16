Геращенко считает, что карантин может продлиться до середины мая

16.04.2020, 20:40, Новости дня

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, может быть отменен в середине мая. Такое мнение в эфире телеканала “Украина 24” заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Жизнь дороже денег, поэтому необходимо перетерпеть. А карантин будет продолжаться столько, сколько будет рекомендовать Министерство здравоохранения”, – сказал он.

Геращенко добавил, что эпидемия в Украине на данный момент, “очевидно, не остановлена”.

“Но я вас уверяю: если бы 11 марта не был введен жесткий карантин с закрытием транспортного сообщения, мы бы имели не 4 тыс. заболевших, а сотни тысяч. Карантин дал свой результат: больницы не переполнены, количество смертей не такое, как мы видим в других странах”, – уверен замглавы МВД.

Он отметил, что решение о продолжении или снятии карантина будет приниматься ближе к окончанию сроков действующих ограничительных мер (карантин действует до 24 апреля).

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции в стране запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы.

С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин продлят до начала мая.

В Украине, по информации Минздрава на утро 16 апреля, коронавирус подтвержден у 4161 человека, из которых 186 выздоровели, а 116 умерли.