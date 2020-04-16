В ОПЕК прогнозируют сильнейшее в истории падение спроса на нефть

16.04.2020, 20:40, Новости дня

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) прогнозирует сильнейшее в истории падение спроса на нефть – в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом только в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете организации (.pdf) опубликованом 16 апреля.

“В 2020 году прогноз роста мирового спроса на нефть ухудшен на 6,9 млн баррелей в сутки, до самого сильного в истории падения – около 6,8 млн баррелей в сутки. Ожидается, что сокращение спроса во втором квартале составит около 12 млн баррелей в сутки, а в апреле будет наблюдаться усиление сокращения – примерно до 20 млн баррелей в сутки”, – сообщают в ОПЕК.

В организации прогнозируют, что пандемия коронавируса приведет к снижению поставок топлива из стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки. Не исключены и перебои в поставках.

“Падение цен на нефть заставило компании сократить капитальные расходы до самого низкого уровня за последние 13 лет”, – констатируют в ОПЕК.

10 апреля страны ОПЕК+ объявили о договоренности снизить уровень мировой добычи нефти. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

Несмотря на то, что страны ОПЕК+ заключили сделку о рекордном снижении мировой нефтедобычи, стоимость нефти 13 апреля осталась практически неизменной. Участники рынка опасаются, что снижения нефтедобычи будет недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим мирового экономического кризиса.

О договоренности снизить уровень мировой добычи нефти страны ОПЕК+ объявили 10 апреля. Соглашение было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, винившая в срыве сделки Россию, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками. Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи. 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов, которые добывают сланцевую нефть. Министр иностранных дел королевства, принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”.

Также переговоры осложнялись позицией Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные 400 тыс. баррелей в сутки. В итоге Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей, снижение еще на 250 тыс. баррелей вместо Мексики обеспечат США, хотя антимонопольное законодательство Штатов прямо запрещает американским компаниям вступать в картели, занимающиеся регулированием цен.