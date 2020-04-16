С больной головы на здоровую: почему США обвиняют Китай в зарождении COVID-19

16.04.2020, 20:35, Новости дня

Большой вопрос: где же именно зародился COVID-19? На фоне сотен тысяч зараженных коронавирусом в США и ни одного за последние дни в Ухане, все обвинения со стороны Америки в адрес Китая выглядят так, словно это перекладывание с больной головы на здоровую. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Пекине Александр Балицкий в эфире "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя реакцию китайских врачей на нападки Вашингтона.

Китайские медики, по словам собкора, американцев отправили за доказательствами, напомнив в очередной раз, что говорить о происхождении вируса и каналах его передачи — это прерогатива ученых. Балицкий подчеркнул: неоднократные обвинения от первых лиц США в том, что Китай якобы скрывал информацию о происхождении вируса, его источнике и о том, чем занимались в лаборатории Уханя, китайцы отметают по одной простой причине — всю информацию о вспышке инфекции Пекин в самом ее начале (конец декабря 2019 года) передал в ВОЗ. Более того, отметил собкор, все данные до сегодняшнего дня в полном объеме доступны всем медикам мира, и китайские врачи работают с ними в тесной связке.

Журналист процитировал выдержки из китайской прессы, ориентированной, прежде всего, именно на западную аудиторию. Там пишут, что Вашингтон активизирует свою клеветническую кампанию против Китая, поскольку число подтвержденных случаев инфицирования и смертельных исходов в США продолжает расти. Однако независимо от того, сколько грязи брошено или сколько фарсовых обвинений от Пекина выдвинуто, администрация Трампа просто не может скрыть ошибки, допущенные ею во время пандемии.

Ошибки, конечно, есть, соглашается собкор, ведь у США было время подготовиться, тем более, что звонок из Пекина с официальным предупреждением главе американского Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберту Редфилду поступил в Вашингтон еще 3 января.

"Тому самому Роберту Редфилду, который в марте во время дебатов в Конгрессе прямо сказал, что еще осенью, до вспышки в Ухане, в США бушевал грипп, и тоже было много смертельных случаев. А позже выяснилось, что люди умирали не только от гриппа, но и от коронавируса", — подчеркнул журналист.

В Китае уже тогда задавались вопросом, где же именно зародился COVID-19.

"Но сейчас не время выяснять отношения, кто и как запустил вирус. Главное — справиться с эпидемией, причем совместными международными усилиями", — заключил Балицкий.