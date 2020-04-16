Правила новой жизни на карантине и в самоизоляции: штрафы, извинения и мыши в ванной

16.04.2020, 20:35, Новости дня

Пять мэров французских городов стали жертвами коронавируса COVID-19 во время избирательных компаний или в день проведения первого тура муниципальных выборов 15 марта. Несмотря на угрозу заражения президент Франции Эммануэль Макрон призвал граждан голосовать. Он ввел карантин только на следующий день. Через месяц он заявил, что всю ответственность за это он берет на себя. Суточный пик смертности зафиксирован в Германии — 315 погибших. Впервые в стране более 300 смертей за 24 часа. Несмотря на это, канцлер Ангела Меркель, по примеру соседних Польши, где открываются парки, и Дании, где заработали школы, заявила о постепенном смягчении карантинных мер. Футбольной бундеслиги и легендарного пивного фестиваля Октоберфест послабления не коснулись, их бессрочно перенесли. Да и не до пива сегодня Баварии, где не успевают собрать даже спаржу: в полях работают отправленные на каникулы студенты. Греция готовится эвакуировать из мигрантских островных лагерей на материк более двух тысяч наиболее тяжелых пациентов. Их разместят в том числе в пустующих гостиницах Афин. А администрация Евросоюза, похоже, начинает признавать ошибки: перед Италией публично извинилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Когда Италия нуждалась, никто из нас не протянул ей руки", — констатировала глава общеевропейского правительства.

Французское министерство обороны теряется в догадках, как находясь в водах Атлантического океана, экипаж авианосца "Шарль де Голль" мог подцепить опасный вирус. Последний раз корабль заходил в порт Бреста почти месяц назад. А первые симптомы заболевания у моряков появились только недавно сначала у 50 человек. А теперь заболевших уже 668, среди них и двое американцев. С корабля в реанимацию отправили лишь одного матроса, три десятка находятся в обычных палатах, остальные лечатся сами.

"Надо понимать, что корабль — это замкнутое пространство. Пока он дойдет до суши, один может перезаражать многих. Но сейчас на авианосце много заразившихся, но мало тяжелобольных, всего 30. Средний возраст моряков 30 лет, они в хорошей форме, так что должны быстро пойти на поправку и вернуться к семьям", — отмечают в ВМС Франции.

Джованни Зампино — один из многих итальянцев, у кого семьи не стало, а жизнь разделилась на до и после вируса. Они заболели с отцом одновременно. Обоих забрали в больницу, где они не могли видеться, и не смогли проститься. Сын выздоровел, отец — нет.

"Я буду сильным, чтобы почтить моего отца", — обещает в больничной палате Джованни Зампино.

Умерших в Италии уже больше 21 тысячи человек. Больных свыше 165 тысяч. В стране активизировались мошенники: в Турине конфисковали маски для госучреждений, которые хотели продать на черном рынке, полиция не скупится на штрафы для нарушителей карантина — отговорки, что вышел погулять с козой — не проходят. Итальянская промышленность адаптирует производство под санитарные нужды. Завод Ferrari, к примеру, стал печатать на 3D-принтере клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. Свои, итальянские, а не европейские.

Когда это было так нужно, Брюссель не помог, и глава Еврокомиссии сегодня снова вынуждена извиняться.

"Да, это правда, что никто не был готов к подобному. И это правда, что многие ничего не смогли ответить, когда Италия нуждалась, чтобы ей протянули руку помощи. И да, за это все Европа приносит свои глубокие извинения", — заявил в Брюсселе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия теперь больше думает о том, как выходить из карантина, хотя пик эпидемии во многих странах ЕС еще не пройден.

Испания, где самая высокая смертность на миллион человек, последовала рекомендациям, возобновила стройки и открыла фабрики. В Сарагосе, где на производстве телекоммуникаций трудятся 200 человек, администрация установила термометрические камеры на входе, чтобы отслеживать температуру сотрудников.

Но обеспечить социальную дистанцию на производстве не получается в 85 процентах случаев. Это данные исследования в Бельгии. За прошлые сутки в королевстве антирекорд — почти две с половиной тысячи заболевших, число умерших стремиться к 5 тысячам.

Полицейские патрули ежедневно выписывают штрафы за нарушения карантина. Самые высокие доходят до 750 евро. Штрафов набралось уже на миллион, и это без учета пасхальных выходных, когда на улице было много людей.

Нарушать карантин стали чаще на 30 процентов. Вирусологи против, но власти королевства тоже ослабляют меры — с субботы, 18 апреля, здесь откроют строительные и садовые магазины.

Германия с понедельника, 20 апреля, открывает автосалоны, книжные и веломагазины, а также небольшие по площади торговые точки. Пограничный контроль остается до мая, но с 4-го числа могут открыть и школы.

Великобритания только подбирается к пику, а потому послаблений пока здесь не обещают. Каково оно — жить и творить, не выходя из дома? Свое видение ситуации представил художник Бэнкси. Мольбертом стала ванная, которую он заполонил мышами. Жена, судя по его комментарию, не очень обрадовалась такой работе, но увы, таковы уж правила новой жизни на карантине и в самоизоляции.