Два триллиона рублей направят на помощь экономике в условиях пандемии

16.04.2020, 20:35, Новости дня

Правительство направит более двух триллионов рублей на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса. Куда и как будут распределяться эти средства, сегодня обсуждали на заседании правительства.

Главная цель — поддержка занятости и доходов, как работающих, так и тех, кто временно остался без работы. Помощь получат предприятия общественного питания, компании, которые занимаются организацией досуга и развлечений, в том числе кинотеатры, представители гостиничного бизнеса, а также магазины непродовольственной розницы.

Начиная с мая, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели из перечня пострадавших отраслей будут получать выплаты, но только при условии сохранения рабочих мест.

"Компании, которые получат эти выплаты, берут на себя обязательства максимально сохранить рабочие места на уровне не менее 90% численности на 1 апреля. Соответственно размер такой выплаты будет рассчитываться с учетом общей численности работников организации по состоянию на начало апреля, исходя из суммы 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника", — сообщил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.

Компании смогут использовать эти средства, как на решение первоочередных задач, так и на выплату зарплаты. Направить заявку в налоговую службу на получение поддержки можно будет через личный кабинет налогоплательщика, юрлица или индивидуального предпринимателя, либо по почте.

Первые выплаты бизнес начнет получать уже с 18 мая. Эта программа охватит более полумиллиона компаний малого и среднего бизнеса, в которых работают более трех миллионов сотрудников.

Компании из пострадавших отраслей смогут взять беспроцентные кредиты для выплаты зарплат, и они будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Премьер отметил, что эта программа рассчитана на 150 миллиардов рублей, однако на рассмотрении в банках пока заявки более чем на 3 с половиной миллиарда рублей.

"На сегодняшний момент в программе уже участвуют 5 банков и еще 25 войдут в ближайшее время. На рассмотрении в банках заявки более чем на 3 с половиной миллиарда рублей. Но этого мало. Я еще раз прошу банки, руководителей финансовых организаций обратить внимание на эту меру и как можно быстрее включиться в эту программу", — сказал председатель правительства.

"Мы активно зазывали банки в эту программу. Но сразу надо здесь сказать, что, конечно, для банков это убыточно", — подчеркнул Максим Решетников, министр экономики РФ.

"Что значит убыточно или нет? Это поручение президента, которое мы обсудили много раз и сделали абсолютно доступным все условия, по которым банки должны выдавать. Пожалуйста, наладьте ежедневный мониторинг за тем, каким образом это исполняется и фактически по объёму. Мы сегодня сказали, что это примерно 150 миллиардов, чтобы у нас была практически картина, когда по планам банки выйдут на соответствующий уровень", — ответил Мишустин.

"Я сам с предпринимателями прозванивал в понедельник горячей линией трех банков. Информацию в целом адекватно рассказывают, но кредиты получить нельзя. То рассказывают, что правительство что-то не приняло, то просто говорят, звоните позже, выдадим в мае", — сообщил Решетников.

По словам министра, с руководством этих банков проведены беседы, и они изменили свою позицию. Ситуация на контроле, еженедельный мониторинг будет налажен. Премьер также подчеркнул, что утверждать список системообразующих предприятий нет смысла, потому что ситуация постоянно меняется.

"Наверное, не стоит утверждать список системообразующих предприятий. Это непростая ситуация, которая может динамически меняться, и компании могут входить, выходить. Очень важно, чтобы мы понимали, по каким критериям выбираем компании. И с точки зрения угроз именно, ситуации, связанной с жизнедеятельностью этих компаний, тех, которые отвечают за постоянные циклы, кто обеспечивает жизнедеятельность людей, и бизнеса, постоянно их мониторили", — отдал распоряжение Мишустин.

Системообразующим компаниям также будут предоставлены льготные кредиты.

Достаточно ли тех мер экономической поддержки, которые уже были озвучены — этот вопрос мы задали министру экономики и вот что он ответил нашей программе.

"Сейчас, наверное, никакой пакет мер не может признан достаточным, потому что на первом этапе мы давали отсрочки. Сейчас мы помимо расширений всех этих отсрочек по уплате налогов, переходим к прямой финансовой поддержке, к отраслевым, секторальным мерам поддержки. Такого финансирования никогда не было. Но в то же время нам нужно к каждой копейке относиться бережно, потому что ресурсы государства не безграничны в этой ситуации. Мы должны смотреть то, что будет завтра и послезавтра, и как будем восстанавливать", — ответил Решетников.