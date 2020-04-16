Психолог дала рекомендации по сохранению хладнокровия на самоизоляции

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16.04.2020, 20:30, Новости дня

Чтобы сохранять психическое здоровье на самоизоляции, человеку нужно найти интересное дело, которое его полностью займет. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа, доктор психологических наук Любовь Григорович. По ее мнению, пожилых людей может поддержать общение с близкими или волонтерами.

«Человеку на самоизоляции важно заняться чем-то для него интересным. Тем, что позволит ему сосредоточиться на деле. Ситуация из-за коронавируса, безусловно, требует того, чтобы люди могли переключиться. Так как фокусирование на проблеме приводит только к эмоциональному истощению», – говорит Григорович.

При этом особенно тяжело в данной ситуации приходится пожилым людям, которые проживают в отдельной от других родственников квартире: в какой-то момент на самоизоляции они начинают чувствовать себя одиноко, считает психолог.

«Главное в данной ситуации – сохранить психологическое здоровье. Поэтому каждому необходимо регулярно общаться со своими близкими, поддерживать их, особенно если они уже в возрасте. Человек, который сейчас не может приехать к внуку, сходить в поликлинику, магазин, да и просто на прогулку, должен получать подтверждение, что о нем помнят и заботятся», – рассказывает Григорович. Она также отмечает, что для одиноких людей очень важны волонтеры, потому что только общение может поддержать человека в такой непростой ситуации.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД заведующий международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ профессор Дмитрий Леонтьев рассказал, что секрет спокойной самоизоляции – в попытках сбалансировать негативные новости позитивными.



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