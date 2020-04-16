США заявили о призыве лидеров G7 реформировать ВОЗ

16.04.2020, 20:30, Новости дня

Главы стран-участниц G7 призвали реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Белого дома по итогам переговоров лидеров G7 в формате видеоконференции.

«Лидеры отметили, что страны – члены Группы семи на ежегодной основе вносят (в бюджет, – ПРИМ. взгляд) Всемирной организации здравоохранения более миллиарда долларов. Значительная часть беседы шла вокруг (темы, – прим. ВЗГЛЯД) отсутствия транспарентности и хронической неверной деятельности ВОЗ в связи с пандемией. Лидеры высказались в пользу процесса тщательного изучения (практики работы ВОЗ, – прим. ВЗГЛЯД) и реформы (организации, – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует заявление ТАСС.

Главы стран G7 в ходе видеоконференции обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом. В заявлении Белого дома также говорится, что страны Группы семи будут добиваться скоординированного ответа на пандемию коронавируса.

«Лидеры G7 согласились по-прежнему добиваться всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на нынешний кризис в области здравоохранения и связанные с ним гуманитарные и экономические бедствия, а также для обеспечения сильного и продолжительного восстановления (экономики, – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Кроме того, руководители стран – участниц Группы семи поручили своим профильным министрам совместно работать над подготовкой государств к безопасному возобновлению экономической деятельности после пандемии.

«Сегодня президент США Дональд Трамп провел видеоконференцию с лидерами стран Группы семи. Лидеры рассмотрели скоординированные усилия по совместной борьбе с пандемией, (которые были предприняты, – прим. ВЗГЛЯД) с момента их последней встречи 16 марта (также проводилась в формате видеоконференции, – прим. ВЗГЛЯД), и обсудили дальнейшие шаги по восстановлению здоровья (населения, – прим. ВЗГЛЯД), безопасности и процветания», – уточнила пресс-служба Белого дома.

«Продвигаясь вперед, лидеры G7 поручили своим министрам работать вместе, чтобы подготовить экономики всех стран G7 к безопасному открытию на такой основе, которая позволит странам Группы семи восстановить экономический рост при более устойчивых системах здравоохранения и надежных цепях поставок», – сказано в заявлении.

Также страны Группы семи договорились делиться данными и ресурсами по борьбе с коронавирусом.

«Лидеры G7 обсудили усилия по объединению их исследований и талантов в борьбе с COVID-19 через обмен всеми необходимыми эпидемиологическими данными и появляющейся практикой, через публикацию данных и результатов исследований и через предоставление к самым мощным в мире ресурсам суперкомпьютеров», – отмечается в документе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на совещании лидеров G7 поддержала работу Всемирной организации здравоохранения.

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения, из-за чего ВОЗ может потерять 14% бюджета. Москва назвала этот поступок Вашингтона «ударом под дых».

Между тем, спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что планирует оспорить решение главы Белого дома Дональда Трампа о приостановке финансирования ВОЗ.