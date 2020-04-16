Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения COVID-19

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16.04.2020, 20:30, Новости дня

Правительство РФ распорядилось использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

«В целях лечения новой коронавирусной инфекции федеральному государственному бюджетному учреждению «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения РФ осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом РФ) и передачу на безвозмездной основе медицинским организациям… незарегистрированного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин», – приводит распоряжение правительства РИА «Новости».

Ранее президент Владимир Путин поручил упростить регистрацию лекарств для профилактики коронавируса.



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