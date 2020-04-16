 

Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ на три года

16.04.2020, 20:16, Новости дня

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ еще на три года, сообщил представляющий его интересы в РФ адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в РФ ещё на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле», – передает РИА «Новости» слова Кучерены.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом «делает скидку на то, что в условиях самоизоляции невозможно решить сразу какие-то вопросы».

«Мы с пониманием к этому относимся и ждем решения миграционной службы», – отметил адвокат. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / В Чернобыльской зоне сгорела треть туристических объектов

08.04 / Завершилось последнее задание дистанционного этапа «Лидеров России. Политика»

12.03 / Две трети регионов РФ одобрили поправки к Конституции. Депутат из Якутии сложила мандат в знак протеста

23.03 / Украинцам запретили выезжать из страны

09.03 / Степаненко пошутила о разводе с Петросяном

04.02 / Количество “черных кредиторов” в России сократилось в 2019 году на 20%

04.03 / Президент конференции ОПЕК: коронавирус серьезно повлиял на цену нефти

25.02 / Вайнштейна после решения присяжных увезли в больницу

17.02 / Павленскому грозит новый срок во Франции

07.02 / Капитан рассказал, как тонул российский траулер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска