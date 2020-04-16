Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ на три года

16.04.2020, 20:16, Новости дня

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ еще на три года, сообщил представляющий его интересы в РФ адвокат Анатолий Кучерена.

«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в РФ ещё на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле», – передает РИА «Новости» слова Кучерены.

Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом «делает скидку на то, что в условиях самоизоляции невозможно решить сразу какие-то вопросы».

«Мы с пониманием к этому относимся и ждем решения миграционной службы», – отметил адвокат.