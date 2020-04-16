 

Песков посоветовал дождаться решения Путина по параду 9 мая в Москве

16.04.2020, 20:16, Новости дня

Президент Владимир Путин объявит о решении по проведению парада Победы, рассматриваются разные варианты с учетом ситуации с распространением коронавируса, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Рассматриваются разные варианты с учетом эпидемиологической обстановки. Если и когда будет принято решение, разумеется, президент об этом сообщит. Давайте дождемся момента, когда президент объявит о своем решении», – передает его слова ТАСС.

Накануне ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой отложить проведение Парада Победы в Москве до нормализации ситуации с коронавирусом.

Он также прокомментировал ситуацию с переносом даты окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3 сентября, передает РИА «Новости».

«Пока никакая позиция не артикулировалась, поэтому мне нечего добавить к тому, что я сказал вчера», – ответил Песков.

СПЧ ранее попросил Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны, так это день памяти погибших при теракте в школе в Беслане.

Ранее в СФ пояснили, что с просьбой изменить дату окончания Второй мировой войны обратились фронтовики, так как 3 сентября 1945 года указом президиума Верховного Совета было объявлено в качестве дня Победы над милитаристской Японией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Ресторан в Иркутске выпустил меню с именами героев ВОВ

15.03 / В Словакии арестовали четырех судей и чиновников, обвиняемых в коррупции

03.04 / После рекордного падения цены на российскую нефть Путин заявил о готовности сократить добычу

04.02 / 24 приложения с китайской “закладкой” скачали 382 миллиона раз

10.04 / Врач сравнил социальную защиту работающих с COVID медиков в РФ и США

20.03 / Набиуллина объяснила решение ЦБ по ключевой ставке

07.03 / Роскосмос опроверг эвакуацию с Куру из-за коронавируса

12.02 / Уровень доверия россиян Путину снизился за два года в два раза

13.04 / Очередь на приморской границе: в Китай пытаются выехать более ста фур

12.04 / Зараженный “Шарль де Голль” прибыл в порт Тулона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска