Глава МВФ подчеркнула необходимость помочь развивающимся странам

16.04.2020, 20:13, Новости дня

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в четверг призвала правительства и частный сектор сделать все возможное, чтобы помочь формирующимся рынкам и развивающимся странам справиться с последствиями пандемии коронавируса в сфере здравоохранения и экономики.

Георгиева приветствовала принятое в среду решение «Большой двадцатки» и Парижского клуба кредиторов временно приостановить платежи в счет погашения задолженностей для самых бедных стран, и заявила, что исполнительный комитет МВФ единогласно призвал кредиторов из частного сектора поддержать эту инициативу, чтобы избежать банкротств.

Выступая на пресс-конференции по видеосвязи, Георгиева отметила, что МВФ и Всемирный банк изучают способы смягчить нагрузку на другие страны, имеющие большие задолженности. Она добавила, что чрезвычайно важно остановить крупномасштабный отток капитала из развивающихся стран.