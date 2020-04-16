Эксперты оценили работу партий в условиях распространения коронавируса

16.04.2020, 20:09, Новости дня

Политические партии РФ по-разному участвуют в работе по противодействию распространения коронавируса, но стараются помочь населению страны, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии, организованной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Мероприятие было посвящено эффективности мер по противодействию эпидемии и их зависимости от позиции гражданского общества, а также значению в этих условиях деятельности политических партий, передает РИА «Новости».

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов представил исследование «Стресс-тест для Думы», подготовленное по итогам изучения активности депутатов Госдумы и внепарламентских депутатов, а также политических партий в период пандемии.

«Партии активно перестроили свою повестку и так или иначе в ней идут, я имею в виду повестку, в которой идет вся страна сегодня, – борьба с распространением коронавируса, борьба с эпидемией, минимизация последствий, прямая помощь людям, волонтерство», – сказал Мартынов.

По его данным, партия «Единая Россия» демонстрирует наиболее активную работу, при этом КПРФ не предлагает реальных проектов в «контексте общенациональной повестки», ЛДПР «адаптирует свои старые идеологемы под новую повестку». Справедливороссы интегрируют наработки других партий, но не ведут реальной работы, считает Мартынов.

Из непарламентских партий наиболее активную работу проводит Партия пенсионеров, потому что их аудитория находится в зоне риска.

«Сегодня многие люди, в том числе и политики, и партии, действуют не ради расширения аудитории, не ради политических целей, а в рамках общенациональной повестки борьбы с вызовом (коронавирусом)», – сообщил Мартынов.

С ним согласился заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко. Он рассказал о мерах, которые партия принимает в текущих условиях и напомнил, что работа закончился не завтра, поэтому всем партиям необходимо объединить усилия.

«Это не та тема, чтобы говорить о каких-то политических бонусах. Речь идет о вызове национального масштаба, речь идет о том, что мы сейчас, без ложного пафоса, все сообща ведем борьбу за нашу с вами жизнь и за здоровье наших сограждан», – сказал Ревенко.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов, рассказал об исследовании деятельности политических партий в регионах. По его словам, в субъектах РФ заметна деятельность лишь партии «Единая Россия», остальные партийные деятели на местах выступают в роли советников, но не активных деятелей.

«Заметен переход от практических действий в режим виртуальных советов и рекомендаций. Почему-то партийцы считают, что это лучшее, что они сейчас могут сделать в стране», – сообщил Старовойтов.

Председатель партии «За правду» Захар Прилепин заявил, что при условии финансовых ограничений партия занимается поддержкой малоимущих, для этого было оперативно открыто 50 волонтерских штабов для помощи населению. Отдельно члены партии запустили горячую линию для граждан, а также сервис консультаций и вебинаров для малого и среднего предпринимательства.

«У нас есть огромное количество законных возможностей так или иначе поддерживать предпринимателей, и самое главное на данном этапе – оповестить бизнесменов средней руки и серьезных бизнесменов о том, что они могут в правовом поле добиться от государства и от всех причастных структур», – рассказал Прилепин.

Отделение для больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в городской клинической больнице №67 имени Л. А. Ворохобова

Зампредседателя центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Ворожцов рассказал о деятельности партии в условиях пандемии. Так, была опубликована серия роликов с информацией о коронавирусе, а также публикации с советами о мерах безопасности в условиях карантина. К тому же депутаты подготовили предложение сделать следующий год Годом врачей и людей старшего возраста. Также партия выступила с инициативой перенести парад Победы на 3 сентября.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, отвечая на вопрос, почему некоторые политические партии не демонстрируют активных действий, заявил, что обострились все негативные тенденции, наблюдавшиеся внутри самих партий. В качестве примера он привел партию «Справедливая Россия», которая, по его словам, в последнее время переживает тяжелый финансовый и организационный кризис. ЛДПР и КПРФ, считает эксперт, декларируют лозунги, с которыми они выступают последние двадцать лет, и не успевают оперативно изменяться.

При этом он отметил конструктивные шаги Партии роста Бориса Титова, которая успела подготовить предложения для помощи предпринимательскому сектору.

«Из кризиса те, кто работал и помогал, выйдут обновленными и с большой поддержкой. Новые партии получат свои политические дивиденды, это все будет конвертировано. Понятно, что это делается не для этого, а для помощи людям, но тем не мене они это все оценят», – предположил Матвейчев.