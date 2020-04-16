Власти Грузии запретили передвижение легковых автомобилей
16.04.2020, 20:09, Новости дня
В Грузии с 17 по 21 апреля введен запрет на передвижение легковых автомобилей для предотвращения распространения коронавируса, сообщил представитель премьер-министра Ираклий Чиковани.
«С завтрашнего дня, с 12.00 (11.00 мск) вводится запрет на передвижение в масштабах всей страны всех видов легковых автомобилей до 21 апреля», – передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что это решение принято из-за многочисленных нарушений режима самоизоляции.
Ранее было решено продлить в Грузии чрезвычайное положение до 10 мая. Также был закрыт въезд и выезд из четырех крупных городов страны, включая столицу.
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