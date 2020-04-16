 

ФСБ задержала подростка за подготовку нападения на школу в Красноярске

16.04.2020, 20:08, Новости дня

В Красноярске задержали подростка, готовившего нападение на школу, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», – сообщили в спецслужбе, передает РИА «Новости».

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и иных улик в отношении подозреваемого будет принято соответствующее решение, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Сахалине задержаны двое студентов, которые планировали совершить вооруженное нападение на учебное заведение. 



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