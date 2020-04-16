В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

16.04.2020, 20:08, Новости дня

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

«Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина. Ограничительные меры начнут действовать с завтрашнего дня», – передает ТАСС слова Владимирова.

Ранее в четверг глава Пятигорска Андрей Скрипник написал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу.

Также сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста в Ставропольском крае за нарушение карантина по коронавирусу.