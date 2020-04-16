Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок

16.04.2020, 15:05, Новости дня

Президент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок военного парада и других мероприятий в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, которые должны были пройти 9 мая. Заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совбеза.

По словам Путина, “риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки”. Поэтому он поручил всем ведомствам изменить график подготовки к параду Победы и другим запланированным массовым мероприятиям.

“Мы заставим отступить угрозу коронавируса и тогда обязательно проведем все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш “Бессмертного полка”, – заявил президент.

Ранее с просьбой перенести парад Победы к президенту обратились российские ветеранские организации. Они просили принять его “сложное, но справедливое решение” из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Ветераны попросили провести парад тогда, когда он станет “торжеством мира и безопасности для всех его участников”, а не угрозой для жизни его участников.

В России на 16 апреля коронавирус выявлен во всех регионах, последним стала Республика Алтай. За последние сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 3448 человек. Всего в России 27 938 человек заболели коронавирусной инфекцией, умерли 232 человека, выздоровели – 2304.