 

Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок

16.04.2020, 15:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрезидент России Владимир Путин объявил о переносе на неопределенный срок военного парада и других мероприятий в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне, которые должны были пройти 9 мая. Заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совбеза. 

По словам Путина, “риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки”. Поэтому он поручил всем ведомствам изменить график подготовки к параду Победы и другим запланированным массовым мероприятиям.

“Мы заставим отступить угрозу коронавируса и тогда обязательно проведем все мероприятия в честь дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш “Бессмертного полка”, – заявил президент.

Ранее с просьбой перенести парад Победы к президенту обратились российские ветеранские организации. Они просили принять его “сложное, но справедливое решение” из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Ветераны попросили провести парад тогда, когда он станет “торжеством мира и безопасности для всех его участников”, а не угрозой для жизни его участников. 

В России на 16 апреля коронавирус выявлен во всех регионах, последним стала Республика Алтай. За последние сутки число инфицированных COVID-19 увеличилось на 3448 человек. Всего в России 27 938 человек заболели коронавирусной инфекцией, умерли 232 человека, выздоровели – 2304.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Бывший полицейский признался, что подбросил наркотики Ивану Голунову по указанию начальства

07.02 / СТРАНА – украинский депутат с кошельком за $1250 пожаловался на высокие цены в столовой Верховной рады

03.03 / «Несмотря на снижение ключевой ставки в США, нефтяной рынок остается под давлением коронавируса» — Вячеслав Кулагин о росте цен на сырье

26.03 / Сервисы «Яндекса» сформировали фонд поддержки водителей и курьеров из-за коронавируса

19.02 / Седан Toyota Camry S-Edition доступен у дилеров в России

07.02 / Китайский интернет-гигант протестировал в Ухане доставку роботами

06.04 / В Приморье пассажира рейса из Токио принудительно направили в больницу

21.02 / Анонсирован новый круиз Diamond Princess

24.03 / Умершая в Коммунарке пациентка не была больна коронавирусом

14.03 / В соцсетях отметили корректность полиции при задержании сторонников террористов из «Сети»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска