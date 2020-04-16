Из-за COVID-19 в России приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых

16.04.2020, 20:04, Разное

При этом вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, уточнил представитель Минздрава.

Решение о временном отказе от рутинной вакцинации поддержал и Роспотребнадзор. Месяц назад глава ведомства Анна Попова направила в регионы соответствующее письмо, в котором упомянула, что иммунизация в очагах эпидемии должна быть продолжена. Рекомендации Роспотребнадзора касаются в первую очередь взрослого населения, так как наибольшее число заболевших COVID-19 регистрируется среди взрослых людей.

Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовало Руководство по рутинной иммунизации в период пандемии COVID-19. Документ содержит рекомендации службам здравоохранения по тому, какие коррективы могут быть внесены в рутинную иммунизацию населения от инфекций, которые сейчас контролируются благодаря вакцинации. При этом решения госорганов должны основываться на детальной оценке распространения инфекций в разных регионах, а также учитывать меры по минимизации последствий нарушения работы служб иммунизации.