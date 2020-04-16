 

Из-за COVID-19 в России приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых

16.04.2020, 20:04, Разное

При этом вакцинация новорожденных в родильных домах сохраняется, уточнил представитель Минздрава.

Решение о временном отказе от рутинной вакцинации поддержал и Роспотребнадзор. Месяц назад глава ведомства Анна Попова направила в регионы соответствующее письмо, в котором упомянула, что иммунизация в очагах эпидемии должна быть продолжена. Рекомендации Роспотребнадзора касаются в первую очередь взрослого населения, так как наибольшее число заболевших COVID-19 регистрируется среди взрослых людей.

Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовало Руководство по рутинной иммунизации в период пандемии COVID-19. Документ содержит рекомендации службам здравоохранения по тому, какие коррективы могут быть внесены в рутинную иммунизацию населения от инфекций, которые сейчас контролируются благодаря вакцинации. При этом решения госорганов должны основываться на детальной оценке распространения инфекций в разных регионах, а также учитывать меры по минимизации последствий нарушения работы служб иммунизации.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Мнение: Парад старперов

13.02 / Россиянам пообещали ветреный март

05.02 / В Мурманске фитнес-тренер умер во время тренировки

15.04 / В гибких экранах BOE появятся УЗ-датчики отпечатков пальцев Qualcomm

11.03 / Мнение: Не в той стране родился, Харви!

20.02 / Школу в Иркутской области закрыли из-за проникновения радиации

25.02 / Мнение: MH-17. “Неизвестный свидетель”

12.04 / Лу Вейбинг не видит причин делать смартфоны Xiaomi и Redmi водонепроницаемыми по стандарту IP68

18.02 / В сети появился снимок флагмана Huawei P40 Pro в черном цвете

07.03 / Экс-возлюбленный Марии Мироновой: «Однажды в порыве гнева мне лесенкой досталось»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска