В Екатеринбурге школьникам во время онлайн-урока включили порно

16.04.2020, 20:00, Разное

Екатеринбургским шестиклассникам во время одного из онлайн-уроков по английскому языку включили порнографический фильм. Родители учеников написали заявление в полицию, сообщает Vse42.ru.

Выяснилось, что трансляцию порно запустил хакер, который подключился к конференции школьников с преподавателем. В местном управлении МВД сообщили, что в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.