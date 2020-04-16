 

Доктор Рошаль заявил о приближении России к пику эпидемии коронавируса

16.04.2020, 20:00, Разное

Знаменитый российский хирург и педиатр, доктор медицинских наук Леонид Рошаль считает, что Россия подошла к пику эпидемии коронавируса COVID-19. Врач отметил, что борьба с инфекцией в стране ведется в правильном направлении.

Рошаль пояснил, что какое-то время в России еще будут появляться новые зараженные, однако государство готово к такому развитию событий. По его словам, у страны было достаточно времени на подготовку. Однако доктор обратил внимание, что не является инфекционистом и не стал давать конкретных прогнозов по развитию ситуации, передают “Невские Новости”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Апр 2020 в 1:02 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Под Архангельском мужчина зверски избил отца

24.02 / Мнение: Темная сторона демократии

18.02 / Лидер Rammstein Тилль Линдеманн назвал свою новую группу русским матерным словом

25.03 / Мнение: В Теплом стане никто не в курсе о коронавирусе

16.04 / Мнение: Россия это большой остров для выживания и развития?

27.03 / Украинский вирусолог Наталья Кожан рассказала, что одноразовой маской можно пользоваться повторно

04.03 / Врачи рассказали, как распознать аппендицит

27.03 / В Бельгии домашняя кошка заразилась коронавирусом от своего хозяина

09.03 / Личное: Дурка для Джигана

05.03 / Скандалы: В Форте-деи-Марми нет проблем с мусорными свалками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска