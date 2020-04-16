«Прозвучало слово “разгильдяйство”»

16.04.2020, 19:55, Разное

В Мурманской области не будут останавливать стройку, на которой коронавирусом заразилось более 200 человек.

«Что рассказывать? Работаем, Кто-то в столовой закашлял — уводят куда-то. Медиков на выпуске нет, они тоже на карантине. Люди работают, закрывать, похоже, не будут стройку. Хотя стоит». Андрей (имена героев изменены, полные данные есть в распоряжении редакции) работает водителем на стройке, которую компания «Новатэк» ведет под Мурманском. Как и еще 10 тысяч человек, сюда он приехал на заработки, а оказался в центре эпидемии. Сейчас среди строителей уже больше 200 заболевших коронавирусом, за сутки прибавляется до сотни положительных тестов. Стройка продолжает работать.

Центр строительства «Новатэк». Фото: РИА Новости

Белокаменка — село на западном берегу Кольского залива, аккурат напротив Мурманска, по дороге через мост будет 25 километров. Когда-то здесь жили финские колонисты, потом их в одночасье вывезли, а в пустые дома заселили спецпереселенцев из Астрахани. Сейчас местного населения здесь человек 80. Приезжих — 10 тысяч. Правда, приезжие — за забором, стройка «Новатэка» живет своей отдельной жизнью, не связанная ни с селом, ни с областью: когда здесь планировалось обустройство гигантской верфи, на которой будут создавать объекты нефтедобывающей инфраструктуры, области обещали тысячи рабочих мест. Сейчас здесь работают люди со всей страны, а также турки, сербы, киргизы, белорусы…

На севере вахтовиков держать удобнее, чем нанимать людей на постоянную работу: вахте не полагаются полярные надбавки и длинный северный отпуск. Да и столько специалистов строительной отрасли в Мурманске найти было проблематично.

Что до налогов, на многие из них компания получила скидки. Пониженная ставка по налогу на прибыль и льгота по налогу на имущество, установленные правительством области год назад, дают суммарную скидку в 11,8 млрд рублей. Год спустя на федеральном уровне начались обсуждения новой скидки — еще 11 млрд налога на прибыль инвестор сэкономит в случае утверждения в Мурманской области территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время запуска ЛЭП центра строительства «Новатэк». Фото: РИА Новости

На фоне этих цифр 110 млн, которые компания вложила в оснащение ковидных коек в регионе после инфицирования ее работников, уже не кажутся столь огромной суммой.

В строительство центра крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» вкладывает 90 млрд. Сейчас многонациональный лагерь в Белокаменке по численности населения может поспорить с соседним городом Кола. Вахтовики хвалят эту стройку, говорят, здесь платят в целом вовремя. В мурманские супермаркеты отсюда ездят на маршрутке. Ездили и после того, как 6 апреля у 22 работников подрядных организаций здесь обнаружили COVID-19. Шлагбаум опустился только 11 апреля.

Тогда постановлением главы района на территории стройки был введен режим ЧС. В теории он означает запрет на въезд и выезд. Хотя въехать сюда постороннему и раньше можно было только с особого разрешения. Также, по словам рабочих, с которыми мы связались, с момента введения особого режима те бригады, которые жили не на стройке, а в городе, перевезли в Белокаменку.

Что до выхода с территории, насколько он перекрыт, можно судить по разным признакам. Губернатор Андрей Чибис, который в среду ответил на вопросы журналистов онлайн, говорит, что территория под надежным контролем. А жительница Белокаменки Анна накануне прислала нам фотографии, на которых группы мужчин ходят по поселку, Анна утверждает, что «мужчины со стройки приезжают покушать» каждый день, стоят в очереди в ларек. Масок нет ни на ком. Так было всегда, но даже когда тест-системы на COVID-19 привезли на стройку, о жителях Белокаменки как-то не позаботились.

«Конечно, страшно, но кто же о нас подумает?» — говорит Анна.

На стройке «Новатэка» в Мурманской области коронавирусом заразились более 200 человек. Как видно на предоставленных жителем близлежащего поселка кадрах, рабочие по-прежнему приезжают туда «в ларек» без средств защиты. pic.twitter.com/dcfXRzJAd9

— Новая Газета (@novaya_gazeta) April 15, 2020

Режим ЧС особенно не отразился на жизни села. Из интернета люди узнали, что у «соседей» — на стройке уже не 22, а 79 инфицированных. Два борта МЧС привезли в Мурманск мобильный госпиталь на 40 тяжелых коек и 125 обсервационных. Его развернули прямо на территории стройки. Прогубернаторские каналы поздравили Андрея Чибиса с успехом, сравнив Мурманск с Италией и Сербией, которым тоже помогло МЧС. Антигубернаторские предположили, что возможности Михельсона и Чибиса сравнивать смешно, и понятно, кто продавил прибытие мобильного госпиталя. И вопрос не в эпидемиологии, а в обеспечении непрерывной работы стройки. Оценить стоимость возможного простоя пока не берется никто.

На промплощадке одновременно — около 10 тысяч человек, 4600 из них — работники подрядчика «Велесстрой», среди которых и выявлен очаг заболевания. 200 человек, контактировавших с заболевшими, отправлены на обсервацию в санаторий поселка Мурмаши. Жители поселка утверждают, что мужиков видели в магазинах. Дескать, ходили за водкой. Губернатор Чибис отвечает лаконично: «Факты не подтвердились». По его словам, пока в Белокаменке протестировано около двух тысяч человек, тест-системы завез «Новатэк», в перспективе охват тестированием станет тотальным.

Если с тестами порядок, то со средствами защиты, видимо, не очень.

«Насчет СИЗ не знаю. Что есть, так это для рук, дезинфекция. Жидкость. И все», — пишет Андрей.

И тут же в доказательство присылает фото: вот мужики в плотной очереди в столовой, никаких масок, никакой дистанции. А вот толпа ждет вахтовку на работу — люди теснят друг друга, на них есть каски и спецовки, но нет масок. От холода и травм их защитили, от инфекции — нет даже минимальной защиты.

Столовая стройки. Фото предоставлено героем публикации

«В столовой очередь и утром на работу, в вахтовку, тоже очередь. А затем за путевками. Медиков на выпуске нет, на карантине бардак. Насчет температуры — утром стоит человек в маске и щелкает через одного», — продолжает Андрей. Добавляет, что работягам обещали давать «какие-то таблетки», но пока никто их не получал. Андрей Чибис поясняет, что всем на стройке должны начать выдачу неких профилактических препаратов. Каких — не уточняется.

«Ввели режим ЧС, поставили вагончики для больных, в остальном все так же, бытовые условия как были никакими, так и остались: ни умыться, ни помыться. Скученность людей очень большая, о какой личной гигиене тут говорить?

Все условия для того, чтобы эта зараза распространялась», — подтверждает другой строитель, Василий.

Взрывной рост числа заболевших на стройке стал поводом для гнева Москвы: на совещании у президента Мурманская область попала в список неблагополучных по COVID-19, прозвучало слово «разгильдяйство».

Областная власть на сигнал отреагировала по-своему: закупкой электронных браслетов для людей с подозрением на коронавирус.

Рабочие на стройке «Новатэк». Фото предоставлено героем публикации.

Дескать, те, у кого болезнь протекает бессимптомно, могут оставаться дома при условии ношения трекера. Как при этом будут охраняться персональные данные и медицинская тайна, неясно. Равно как и то, с чего вдруг решение о госпитализации будет принимать не доктор, а программист. Анонсированы и «жестко контролируемые электронные пропуска» для всех, и штрафы за нарушение режима. Словом, деятельность бурная. Непонятно только, почему карательно-профилактические меры вводятся не в очаге инфекции, а для обычных горожан, которые и так сидят на удаленке, когда из 268 случаев инфицирования 206 приходится на стройку века.

Что до нее, то на вопрос «Новой» о возможности приостановки работ, Андрей Чибис отвечает уверенным «нет».

Андрей Чибис. Фото: РИА Новости

«Останавливать строительный процесс нет никаких оснований, — говорит губернатор. — Те, у кого анализ предварительно положительный или подтвержденный, сейчас живут в спецусловиях, получают спецтерапию. Те, у кого анализ отрицательный, работают, получают зарплату, живут полной жизнью. С точки зрения социального самочувствия гораздо хуже и тяжелее было бы здоровым мужикам находиться без работы в общежитии, ждать у моря погоды». Также Андрей Чибис признал, что рост числа положительных тестов на стройплощадке неизбежен. Как, впрочем, и в области в целом.

В Мурманском подразделении «Новатэка» комментировать ситуацию отказались, в пресс-службу головного офиса «Новая» направила запрос, когда ответ на него будет получен, мы обязательно опубликуем позицию компании.

Татьяна Брицкая

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