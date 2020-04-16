Станцию метро «Пражская» в Москве предложили переименовать из-за сноса памятника Коневу

16.04.2020, 19:53, Новости дня

Общественный совет при Министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро «Пражская» в станцию «Маршала Конева», сообщил председатель совета Павел Гусев.

Просьбу поддержать такую инициативу направили в письме главе Минобороны Сергею Шойгу. По мнению авторов, такое решение будет ответом на демонтаж в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, передает ТАСС.

«В Праге станция метро «Московская» была переименована, я считаю, что мы не должны забывать об этом, и также мы должны сохранить память о нашем маршале. Мне кажется, в данной ситуации это нормальное решение, когда в некоторых странах исторические памятники сносятся и уничтожаются по непонятным причинам», – сказал Гусев.

По словам Гусева, в случае положительного решения Минобороны будет вести диалог с московскими властями и руководством метрополитена о последующих действиях.

«Мы не посылали это обращение московским властям. Мы, совет при Министерстве обороны, послали это предложение министру. Если министерство сочтет эту инициативу положительной, то оно само будет решать с московскими властями, метрополитеном и другими структурами этот вопрос», – добавил глава совета.

Ранее стало известно, что памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897–1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, сняли с пьедестала. СК возбудил дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. При этом в Праге осудили перемещение памятника маршалу Коневу.

Напомним, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский передал в Следственный комитет список лиц, ответственных за снос в Праге памятника советскому полководцу маршалу Ивану Коневу.