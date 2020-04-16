Число жертв коронавируса в США превысило 31 тыс. человек
16.04.2020, 19:53, Новости дня
Число жертв коронавируса в США составляет 31 015 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Количество вирус-положительных случаев достигло 640 тыс. человек, выздоровевших – 52 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Тем временем, в РФ не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в РФ подтвердили 3448 новых случаев коронавируса.
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