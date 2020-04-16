Число жертв коронавируса в США превысило 31 тыс. человек

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16.04.2020, 19:53, Новости дня

Число жертв коронавируса в США составляет 31 015 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Количество вирус-положительных случаев достигло 640 тыс. человек, выздоровевших – 52 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Тем временем, в РФ не осталось регионов, в которых не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в РФ подтвердили 3448 новых случаев коронавируса.



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