Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

16.04.2020, 19:48, Новости дня

Адресная финансовая помощь для людей в условиях самоизоляции – это ощутимая поддержка. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя предложенные президентом РФ меры экономической поддержки населения и бизнеса. По его словам, для регионов и пострадавших из-за угрозы коронавируса отраслей также важна оказываемая сейчас государством помощь.

«Понятно, что сейчас бизнес испытывает серьезные проблемы. И у многих существуют опасения, что после окончания периода самоизоляции предприятия окажутся без средств. Сегодня у людей больше страха перед экономическими последствиями коронавируса, чем перед самим коронавирусом. И со стороны государства просто необходим был шаг навстречу, чтобы эти опасения смягчить», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

«В выступлении президента было несколько важных моментов. Первый – это поддержка государства в виде 75% гарантий объема зарплатных кредитов. Второй – это решение президента выделить 200 млрд для поддержания устойчивости региональных бюджетов», – сказал Межуев.

«Еще одна мера – адресная помощь в размере 12 тысяч 130 рублей для сотрудников предприятий. Конечно, в условиях нашей обычной жизни эта сумма выглядит скромной. Но для людей в условиях самоизоляции это ощутимая поддержка. Я сейчас живу примерно на эту сумму в месяц», – поделился собеседник.

«Также одной из важнейших мер поддержки является помощь авиаперевозчикам. Для них сегодня наступил черный день. Даже туристический и ресторанный бизнес после отмены самоизоляции смогут быстрее восстановиться, чем авиаперевозчики. Поэтому сумма в 23 млрд рублей от государства, озвученная президентом, авиаотрасли просто необходима», – заключил Межуев.

Ранее президент Владимир Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.

«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну – дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года. Исходя из суммы 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц», – сказал он.

Глава государства заявил, что направить такую заявку можно будет с 1 мая. Он уточнил, что финансовая поддержка для зарплат сотрудников малых и средних предприятий (МСП) за апрель поступит с 18 мая, а «средства за май придут в июне». При этом он указал, что единственное условие получения финансовой помощи для МСП – сохранение не менее 90% от штатной численности на 1 апреля.

Кроме того, в ходе своего выступления президент предложил направить на поддержку авиакомпаний 23 млрд рублей.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране выросло до 27 938 человек.

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