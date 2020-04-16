 

Антикризисные меры для поддержки экономики составят от 1,9 до 5% ВВП России

16.04.2020, 19:48, Новости дня

Расходы бюджета на меры по поддержке экономики могут составить 1,9% ВВП, а с учетом увеличившихся расходов они могут достичь 5% ВВП, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

«Если говорить о тех мероприятиях, которые внесены в антикризисный план, но без учета тех, которые сегодня были озвучены президентом по поддержке строительной отрасли, хотя они тоже будут сопровождаться поддержкой, это около 2,3 трлн рублей или 1,9% ВВП», – сказал министр на программе «Познер», передает ТАСС.

Решетников пояснил, что уровень бюджетных расходов в 2020 году также повысится в сравнении с 2019 годом.

«Если мы справимся с реализацией всех программ на уровне хотя бы выше среднего, то уровень расходов будет на 18% выше уровня прошлого года. И это породит серьезный дефицит бюджета. И он будет отчасти закрыт средствами ФНБ. Плюс заимствования. Мы в районе 5% ВВП, по сути, получим дефицит. И его вполне можно рассматривать как антикризисные меры по поддержке», – добавил глава ведомства.

Также анализ предыдущих кризисов показывает, что российский рынок труда не является гибким, отметил Решетников.

В четверг президент РФ Владимир Путин предложил создать специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья комфорт-класса.

В среду в рамках поддержки предпринимателей на фоне распространения коронавируса Путин предложил предоставлять малому и среднему бизнесу прямую безвозмездную помощь от государства. По его словам, такие выплаты можно будет направить в том числе на зарплаты сотрудников в апреле и мае.



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