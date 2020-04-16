 

Глава Пятигорска ушел в отставку

16.04.2020, 19:48, Новости дня

Глава Пятигорска (Ставропольский край) Андрей Скрипник написал заявление об отставке в связи с переходом на другую работу, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева», – передает его слова ТАСС.



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