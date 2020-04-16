Оперативник центрального аппарата ФТС задержан в Москве по делу об особо крупной взятке

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16.04.2020, 19:33, Новости дня

Оперуполномоченный ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС РФ Юрий Князев задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

«В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС слова пресс-секретаря суда Юлии Котоминой.

По ее словам, Князев подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают наказание от восьми до 15 лет и от семи до 12 лет лишения свободы соответственно, со штрафом в размере от 1 до 3 млн рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, Князев около трех лет до перехода в центральный аппарат ФТС был начальником центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу.

В начале апреля после служебной проверки ГУ МВД задержали за взятку от предпринимателя замначальника отделения полиции Орехово-Зуево.



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