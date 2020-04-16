Против готовившего нападение на школу подростка в Красноярске возбуждено дело

16.04.2020, 19:33, Новости дня

Возбуждено уголовное дело в отношении подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание доложить о ходе расследования уголовного дела о предотвращении нападения несовершеннолетнего подростка на учебное заведение, который был задержан в Красноярске», – сообщается на сайте ведомства.

Ранее ФСБ задержала подростка за подготовку нападения на школу. Подросток признался, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.

Напомним, в начале марта сотрудники правоохранительных органов в Казани также выявили школьника, который хотел убить одноклассников и изготовил ролик о якобы уже совершенном преступлении.