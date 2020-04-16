Сенатор: Решение перенести парад мотивировано заботой о здоровье его участников и ветеранов

16.04.2020, 19:33, Новости дня

«Решение отложить парад мотивировано, прежде всего, заботой о людях. При таком массовом скоплении мы реально могли 9 мая рисковать здоровьем участников парада, здоровьем приглашенных ветеранов», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер ветеранов Афганистана, сенатор Франц Клинцевич. Так он прокомментировал решение президента о переносе парада Победы.

«Я очень доволен, что президент пошел навстречу нашему обращению и принял такое решение. Это абсолютно правильно», – считает лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», сенатор Франц Клинцевич.

«Разумеется, решение о том, на какое число перенести парад, будет принято с учетом сложившейся обстановки. Но я лично надеюсь, что с учетом приложенных усилий мы к 24 июня справимся с этой ситуацией вокруг коронавируса. И было логично, чтобы парад Победы прошел именно в этот день. Будет тепло. И исторически это выверенная дата. Мы ровно через 75 лет повторим историю, связанную с первым парадом. Будет, что сказать, что вспомнить. И что главное – нам легче будет создать праздник для ветеранов всех возрастов, и прежде всего – для ветеранов Великой Отечественной войны, многие из которых еще, слава Богу, живы и могут поучаствовать в этом празднестве», – сказал Клинцевич.

По ожиданиям сенатора, парад пройдет по традиционной, классической схеме. «Будет парад войск, военной техники и авиации. В Севастополе и Санкт-Петербурге, вероятно, пройдет военно-морской парад с пролетом военно-морской авиации. Однако впервые будут показаны новые образцы современного оружия, как это уже анонсировало Минобороны, – образцы, которые до этого публике не показывали», – предположил Клинцевич.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в четверг поручил силовым ведомствам изменить график подготовки к параду Победы.

«До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» пройдут в этом году, но только когда отступит угроза коронавируса.

Накануне ветеранские организации направили Путину письмо с просьбой отложить проведение парада Победы, пока не нормализуется ситуация с коронавирусом.