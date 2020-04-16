Рошаль объяснил досрочную выписку из больниц пациентов без коронавируса

16.04.2020, 19:30, Новости дня

Больницам приходится обеспечивать социальное дистанцирование и среди пациентов. Поэтому многих из них выписывают раньше и снижают таким образом риск заражения вирусом, сообщил газете ВЗГЛЯД глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, больницы Москвы и Московской области выписывают других пациентов, якобы чтобы переоборудовать корпуса для приема больных с вирусной пневмонией. Такие сообщения появились в соцсетях.

«Это «законы пандемии». Мы должны рассортировывать скученность людей не только в концертных залах, кинотеатрах, магазинах, но и в больницах, так как они могут сами стать рассадниками инфекции, если среди них окажется заболевший коронавирусом. Это сделано абсолютно правильно», – говорит Рошаль.

Врач также уточняет, что в РФ на сегодняшний день медицинских работников, аппаратов ИВЛ и больничных палат достаточно. Кроме того, постепенно освобождаются больницы, дополнительные койки и доставляется новая аппаратура для лечения.

Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев согласен с коллегой, но называет и другие причины перевода на домашний режим пациентов без COVID.

«Сейчас ситуация такая, что нужно быть готовыми принять тяжелых пациентов. Это во всем мире сейчас так делается. 10 % от заболевших коронавирусом – это пациенты, которые нуждаются в реанимации. На одного такого человека должны приходиться машина ИВЛ и примерно 8 врачей и медсестер», – объясняет Румянцев.

Врач предлагает посчитать: в РФ заболели за один день более 3 тысяч человек. Значит для того, чтобы помочь тяжелым пациентам, необходимо минимум 2 400 медицинских работников и 300 аппаратов ИВЛ.

По состоянию на 16 апреля, в выявлено РФ 27938 COVID-положительных пациентов.